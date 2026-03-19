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影/「以石攻石」！美記者直擊以軍箭-3防空系統 巨型發射筒曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
ABC News記者獲准採訪以色列軍事基地，左圖為箭式防空系統，右圖為攔截飛彈發射筒。圖/擷自@ABCNews在YT的短影音
ABC News記者獲准採訪以色列軍事基地，左圖為箭式防空系統，右圖為攔截飛彈發射筒。圖/擷自@ABCNews在YT的短影音

在以伊戰事持續之際，美國媒體ABC News獲准進入一處以色列空軍基地，直擊以軍射程最遠的「箭-3」（Arrow 3）防空系統第一線運作。一名受訪的以國軍官解釋，這套系統的攔截方式好比「以石攻石」，以攔截飛彈正面迎擊來襲的彈道飛彈；他也證實，戰爭期間，美國空軍人員已進駐基地作戰室與以軍並肩作戰，即時協調攔截行動。

這套由美國與以色列共同研發的攔截系統，可高速升空，甚至能在太空中攔截彈道飛彈，主要用來應對伊朗發射的長程威脅。

受訪的後備軍官表示，自己曾向祖母解釋工作內容，「我叫她朝我丟一顆石頭，我再朝她那顆石頭丟過去另一顆石頭，並在半空中擊中裂解它」。

ABC News記者在基地內看到大批已使用過的攔截彈發射筒。每一支直徑約90公分的空筒，都代表一枚已經射出的攔截彈。以軍雖未透露實際數量，但現場有數十支或上百支空筒。

以色列近日持續遭伊朗及其代理人真主黨攻擊。以色列官員稱，僅在17日晚間至18日期間，伊朗與真主黨就向以色列發射多達60架無人機、火箭與飛彈，其中還包括一枚遭防空系統攔下的彈道集束飛彈。

集束飛彈即使遭攔截，仍會在空中裂解成數十枚小炸彈墜地爆炸，對地面民眾造成高度威脅。目前有一項國際公約禁止使用集束彈藥，但伊朗、以色列與美國都不是締約國。

對於外界關注攔截彈是否出現消耗壓力，這名後備軍官坦言，從防禦角度而言理當希望擁有更多彈藥，但強調以色列已做好長期作戰準備，且生產線持續運作，能補充已發射的攔截彈。

以色列箭-3防空系統。路透
以色列箭-3防空系統。路透

飛彈 防空系統 以色列 伊朗 美國

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