2200兵力前往中東 分析：陸戰隊添川普奪島籌碼 地理卻利伊朗伏擊

五角大廈已將第31陸戰隊遠征支隊調赴中東，為總統川普打通荷莫茲海峽提供選項。這支兵力2200人的部隊可用於奪取伊朗島嶼作為施壓籌碼，然而在狹窄天險之地用兵風險不低。

華爾街日報指出，搭載於兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）的第31陸戰隊遠征支隊，預計從駐地日本出發約1週多後抵達中東。

陸戰隊遠征支隊是可自給自足、以艦艇為基地機動作戰的部隊，編制包含4個組成：一是配備裝甲車與火砲的陸戰隊步兵所組地面作戰單位；二是配備MV-22魚鷹傾轉旋翼機、直升機與可垂直起降F-35B匿蹤戰機的航空單位；三是負責協調部隊行動的指揮單位；四是提供補保支援的後勤營。部隊適合執行海空聯合突襲。

現、前任美方官員表示，增派陸戰隊遠征支隊讓川普在對德黑蘭施壓時有更多選項。

伊朗在南部沿海多座小型島嶼設置石油設施、部署飛彈，並在洞窟中藏匿船艇。其中經濟意義最大者是波斯灣北端、距離荷莫茲海峽約480公里的哈格島（Kharg Island），它是伊朗主要的石油出口樞紐。美軍上週摧毀島上軍事設施，川普揚言必要時再炸島上石油設施。

專家與前官員指出，相較摧毀島上石油設施，陸戰隊也可以選擇奪取哈格島，供美國用作逼伊朗重新開放海峽的籌碼。

前美軍中央司令部司令、退役上將麥肯錫（FrankMcKenzie）說：「哈格島擔負伊朗90%石油出口，要就是摧毀石油設施，對伊朗經濟乃至全球經濟造成不可逆損害，不然就是奪島作為談判籌碼，這樣就不會對全球經濟造成永久性傷害。」

退役海軍中將、曾任中央司令部海軍司令的米勒（John Miller）表示，陸戰隊也可能用於奪取海峽內其他島嶼。美軍奪島後在戰略上可憑藉這些據點，攔截伊朗快艇並擊落威脅船隻的飛彈。

其他潛在目標還有葛希姆島（Qeshm Island）。這座大型島嶼位於海峽入口，地下隧道內有伊朗海軍艦艇與飛彈。島上還有大型海水淡化廠，地理位置與規模使德黑蘭能夠控制進出海峽的船舶流動；葛希姆島西側的基希島（Kish Island）、東側的荷莫茲島（Hormuz Island）也都是目標之一。

將陸戰隊用於伊朗沿海島嶼而非本土，某種程度也能讓川普得以維持「不對伊朗動用地面部隊」承諾。

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）引述曾服役美軍陸戰隊30年、現任戰略暨國際研究中心（CSIS）高級研究員坎西恩（Mark Cancian）指出，陸戰隊開抵後可用於多種任務，但最可能的仍是協助打通海峽，例如奪取航道附近的小島並部署防空系統。

他指出，這項行動需美軍多個軍種共同參與，「執行時會是海、空軍機艦提供掩護、陸戰隊投入地面，此外還包含網路戰層面行動」。

然而加廣另一節目分析，即使投入大規模軍事行動，也難以完全確保荷莫茲海峽安全。

分析指出，荷莫茲海峽最窄處約33公里，但適合船隻通行的實際僅兩條各寬約3公里的一進一出航道，兩條航道間隔同樣約3公里。也就是說，海峽只有不到10公里寬供船隻雙向航行，這對動輒長達300到400公尺、排水量數十萬噸的超級油輪來說非常侷促，加上油輪、貨輪航速慢，大又慢且還卡在狹窄航道的目標不啻活靶。

而伊朗的見證者（Shahed）無人機最大航程達2500公里，加上其他各種中、短程飛彈，等於可從伊朗內部腹地各處對荷莫茲海峽伏擊，從四面八方威脅欲打通海峽甚至奪島的美軍。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）非常駐高級研究員、麻省理工學院（MIT）教授泰爾米吉（CaitlinTalmadge）表示，美國目前已出擊成千上百次任務，仍無法確信伊朗飛彈與無人機打擊能力被完全摧毀，「我們不禁要問：它們是否真能徹底摧毀」。