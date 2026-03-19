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美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國白宮外，14日有民眾聚集抗議，圖為有人手持伊朗新任最高領袖穆吉塔巴肖像紙板。路透
美國白宮外，14日有民眾聚集抗議，圖為有人手持伊朗新任最高領袖穆吉塔巴肖像紙板。路透

福斯新聞18日引述以色列國安消息人士爆料，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴「充其量只是空殼」，未能真正掌權，德黑蘭政權內部支離破碎、運作失靈。

美國與以色列2月28日起空襲德黑蘭，擊殺伊朗最高領袖哈米尼，其次子穆吉塔巴3月8日接班，至今神隱。

以色列國家安全研究所國防分析師麥可（Kobi Michael）表示，「這位新領袖只是個空殼，穆吉塔巴並未公開露面，我們同時掌握可靠資訊顯示，他並未控制或領導這個政權，現有殘存的體系也不在他的掌控之中」。

麥可補充，「目前伊朗的領導層已經破碎混亂，幾乎處於運作失靈的狀態」。

伊朗戰爭持續白熱化，伊朗國安首長拉里賈尼與強硬派民兵組織「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）近日陸續遇襲身亡。

以色列襲擊伊朗天然氣命脈南帕爾斯氣田，加劇伊朗能源危機，伊朗革命衛隊報復攻擊卡達、沙烏地阿拉伯等地的能源設施，位於卡達、全球最大液化天然氣生產重鎮「拉斯拉凡工業城」遇襲造成嚴重毀損。

哈米尼 能源危機 福斯 以色列 伊朗 美國

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