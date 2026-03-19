利雅德遭伊朗飛彈襲擊 沙外長：保留軍事回應權利

沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）昨天首次遭到伊朗彈道飛彈攻擊，沙國外交部長費瑟今天清晨表示，沙烏地保留對伊朗採取軍事行動的權利，兩國之間的信任感已破壞無遺。

伊朗指控以色列攻擊伊朗的南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田設施，並揚言報復波斯灣各國的油氣設施，伊朗已朝卡達（Qatar）及沙烏地阿拉伯發射飛彈。

路透社報導，伊朗戰爭發生近3週以來，沙國發出這番堪稱最嚴厲措辭聲明。費瑟指責伊朗對其鄰國進行蓄意敵對行動，無論是直接行動或透過代理人團體來攻擊。他同時呼籲伊朗應約束這些勢力。

費瑟（Prince Faisal bin Farhan）在利雅德召開地區性高層外交官會議，會後舉行記者會說：「伊朗這樣施加壓力，最終在政治和道德上都會反噬自己。我們保留在必要時採取軍事行動的權利。」

大約有近10個國家的外長出席利雅德這場會議，包括土耳其、阿拉伯聯合大公國（UAE）、約旦、卡達和敘利亞，都參與研商對伊朗戰爭。有目擊者見到，在飯店會場附近，有攔截彈發射升空。

這場美以對伊朗的戰爭已持續3週，幾乎看不到降溫跡象，戰事全面擴散至整個區域，對全球能源供應造成前所未有的衝擊。

卡達、阿聯及沙烏地阿拉伯的油氣設施在昨天均遭到攻擊，各國當局指出，這是伊朗的報復，以反擊以色列攻擊其重要氣田設施。

沙烏地官員表示，自戰事爆發以來，沙國已遭到數百枚伊朗飛彈與無人機攻擊，其中絕大多數已被攔截。

不過，昨天伊朗的攻擊讓許多利雅德市民首次聽到爆炸聲，或收到手機簡訊警報。

沙烏地國防部表示，共攔截了4枚瞄準利雅德的彈道飛彈，一些碎片落在市區南部的煉油廠附近。