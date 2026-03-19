伊朗首度襲擊約旦河西岸 3巴勒斯坦婦女喪命

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，伊朗昨天深夜對遭占領的約旦河西岸發動飛彈攻擊，造成3名巴勒斯坦婦女喪命。這是美以對伊朗開戰以來，伊朗首度對約旦河西岸發動致命攻擊，並首度造成巴勒斯坦人死亡。

巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）官方新聞通訊社瓦法社（WAFA）報導，飛彈擊中希布倫（Hebron）西南方貝特阿瓦鎮（Beit Awwa）一家髮廊，造成13人受傷，其中一人傷勢嚴重。

以色列軍方表示，他們了解這波攻擊是由集束彈藥引起。這種彈頭會分裂成許多小炸彈，並散布到不同區域。

自以色列與美國2月底對伊朗發動攻擊，引發區域衝突以來，以色列至少有15人喪命。以色列救護單位今天清晨表示，以色列中部的阿達尼姆（MoshavAdanim）遭伊朗飛彈攻擊，造成一名外籍移工死亡。

伊朗持續每天朝以色列發射飛彈，過去沒有報導指出伊朗刻意鎖定以色列占領的巴勒斯坦領土為目標。

大多數的以色列人能躲進防空洞，以防遭集束彈藥與掉落的碎片擊中，但約旦河西岸的巴勒斯坦人幾乎沒有這類避難設施，許多巴勒斯坦人僅能仰賴猶太屯墾區或以色列鄰近城市響起的防空警報，才得知有火箭彈來襲。

最近幾天，約旦河西岸的街頭湧現人潮，許多巴勒斯坦家庭為了迎接慶祝齋戒月結束的開齋節，紛紛上街採買甜點與禮品。