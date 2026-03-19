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全球最大氣田挨炸 伊朗戰事進入互毀能源新階段

中央社／ 杜拜18日綜合外電報導

以色列攻擊全球最大天然氣田的伊朗南帕爾斯氣田，伊朗報復攻擊卡達與沙烏地的設施，整場戰事升級至新階段。布倫特原油價格飆高至每桶近110美元，歐洲天然氣價格也漲6%。

華爾街日報指出，以色列今天轟炸堪稱伊朗能源產業「皇冠明珠」的南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田，這座全球規模最大天然氣田由伊朗與卡達所共享。伊朗也迅速反擊，攻擊波斯灣對岸卡達一處主要天然氣樞紐，並向沙烏地阿拉伯首都利雅德發射飛彈，碎片落在一座煉油廠附近。

這場戰事已持續近3週，雖然以色列與伊朗今天之前已數次攻擊能源設施，但今天雙方鎖定的卻都是全球一些最重要能源樞紐，外界憂心雙方將開始針對石油與天然氣基礎設施「以牙還牙」報復螺旋。承載全球約20%石油與液化天然氣運輸的荷莫茲海峽，當下已實質停擺。

知情人士表示，以色列此舉意在切斷伊朗革命衛隊（IRGC）重要收入來源。美國與以色列官員表示，美方事先已獲知以軍這次行動計畫，也未提出異議。然而美國稍早曾承諾要克制針對伊朗能源基礎設施的攻擊。

美國官員指出，總統川普批准這次打擊，目的是迫使伊朗解除荷莫茲海峽封鎖。官員稱，川普認為德黑蘭已接收到訊號，有望避免進一步打擊伊朗能源設施。但若伊朗持續阻礙油輪通行，川普可能再次支持對伊朗石油與天然氣設施發動攻擊。

華爾街日報直言，川普這項決策凸顯他在戰事關鍵時刻選擇走一條危險鋼索。攻擊伊朗能源設施勢必推高油價，傷害全球經濟並影響11月期中選舉共和黨選情。但打擊德黑蘭最重要的收入來源又是美以想單方面打通海峽的一個必要手段。

美方官員透露，川普幾天前考量將攻擊伊朗能源設施作為加壓的一部分，決定先打擊一個目標觀察對方反應。如果伊朗不讓步，就進一步轟炸更多能源目標。但官員坦言，川普也希望對全球的衝擊降到最低。

伊朗今天稍晚則以飛彈攻擊卡達拉斯拉凡（RasLaffan）的液化天然氣（LNG）儲備區，造成重大破壞並引發火災。當地是卡達在南帕斯氣田己方一側開採的設施所在。卡達是全球最大的液化天然氣出口國之一。

伊朗國營電視與廣播另報導，他們已對位於沙烏地阿拉伯西部紅海沿岸港市揚布（Yanbu）的一座石油加工廠發動飛彈攻擊，當中部分設施有美國投資。報導指稱，透過這項行動，伊朗「打擊美國繞過荷莫茲海峽的替代路線」。

路透社報導，阿拉伯聯合大公國富查伊哈（Fujairah）港，昨天遭4天內第3起攻擊，導致石油裝載部分中斷；而位於首都阿布達比西南方約180公里的沙赫（Shah）天然氣田在之前遭攻擊後仍持續停產。

專家指出，伊朗打擊揚布與富查伊哈，顯示他們有能力粉碎他國想繞過荷莫茲海峽的念想，先前阿聯一條繞過荷莫茲海峽的輸油管也遭攻擊。

伊朗革命衛隊今天表示，在以色列攻擊南帕爾斯後，沙烏地阿拉伯、阿聯與卡達的煉油廠、石化設施與天然氣田都成為正當的直接攻擊目標。波斯灣地區的石油官員表示，相關設施營運方已開始撤離相關地點及區域內其他能源設施。

官員表示，阿拉伯各國政府對以色列的攻擊和美國未能加以阻止感到憤怒。他們曾積極遊說川普政府，盼美以停止打擊伊朗能源基礎設施，如今發現非但徒勞無功，自身還成為目標。

美國 天然氣價格 以色列 伊朗

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