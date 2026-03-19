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中東戰爭第19天／伊朗能源設施遇襲油價漲 最新發展一次看

中央社／ 巴黎19日綜合外電報導
中東戰爭爆發，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，這條全球至關重要的海上咽喉要道一旦遭封鎖，將對全球能源供應與海運造成巨大衝擊。路透 路透通訊社
中東戰爭爆發，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓，這條全球至關重要的海上咽喉要道一旦遭封鎖，將對全球能源供應與海運造成巨大衝擊。路透 路透通訊社

中東戰爭進入第19天，以軍襲擊伊朗南帕爾斯氣田，引發伊朗報復重創卡達液化天然氣設施，導致國際油價上漲。卡達驅逐伊朗武官、以軍持續追捕伊朗高層，區域衝突全面升級。

以下是中東戰爭的最新事態發展。

● 美以動向

法新社報導，美國總統川普揚言，若卡達的主要天然氣廠再遭攻擊，將摧毀伊朗關鍵的南帕爾斯（SouthPars）大型天然氣田。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上證實，以色列曾攻擊南帕爾斯天然氣田，但他表示美國對該次攻擊「毫不知情」，此舉促使伊朗對卡達拉斯拉凡（Ras Laffan）設施發動報復。

另外，以色列軍方在宣布擊斃伊朗情報部長哈蒂柏（Esmail Khatib）後，誓言將繼續針對伊朗高層官員進行打擊。

一名軍方發言人在電視簡報中表示：「我們將持續追捕德黑蘭政權的所有高層官員，這一系列的剷除行動不會停止。」

醫護人員今天表示，伊朗夜間發射的飛彈在特拉維夫（Tel Aviv）東北方約20公里處，造成一名外籍勞工喪生，使以色列在持續戰事中的死亡人數增至15人。

● 伊朗動向

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）向鄰近的波斯灣國家發出警告，若以色列或美國對伊朗能源基礎設施發動進一步攻擊，這些國家的油氣產業將會被「徹底摧毀」。

伊朗稍早指責美國和以色列兩國攻擊其境內的南帕爾斯大型天然氣設施。伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）隨即警告，稱針對能源基礎設施的打擊將帶來「無法控制的後果」。

與此同時，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）在書面訊息中表示，殺害國安首長拉里賈尼（Ali Larijani）的兇手「必須付出代價」。

● 油價股匯動態

伊朗媒體報導，位於波斯灣，由伊朗與卡達共同營運的南帕爾斯大型天然氣田設施，遭到美、以襲擊。南帕爾斯是全球重要供應的天然氣油田，油價再度應聲上漲，逼近每桶110美元新高。

此外，卡達國企卡達能源（QatarEnergy）指出，位於拉斯拉凡的液化天然氣儲備區今天遭飛彈攻擊，工業區可見大火，設備嚴重損毀。

波灣地區重要天然氣田與液化儲存區遭美以與伊朗攻擊，國際布倫特原油18日交易價格每桶在104至110美元區間震盪，漲幅超過5%，創52週以來新高。

西德州中級原油全日交易價格位於95至100美元之間，最高至99.31美元。

● 其他國家及組織

在拉斯拉凡工業區遭攻擊後，卡達外交部下令伊朗駐該國的軍事與安全武官及相關人員，必須在24小時內離境。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X上表示，他已與美國總統川普及卡達國家元首就伊朗與卡達能源設施遇襲一事進行交談。

馬克宏指出：「立即暫緩針對能源與水利等民用基礎設施的軍事打擊，符合國際社會的共同利益。」

科威特內政部昨天表示，當局逮捕10名與伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）有關的武裝分子，並指控他們企圖對關鍵基礎設施發動「恐怖主義」襲擊。

伊拉克勢力強大的親伊朗武裝團體真主黨旅（Kataeb Hezbollah）表示，將暫停對美國駐巴格達大使館的攻擊5天，但須視特定條件的達成情況而定。

基礎設施 卡達 以色列 伊朗 美國

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