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伊朗構成迫切威脅？川普開戰理由遭自己人拆台 情報首長拒絕背書

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國參議院情報委員會18日召開全球威脅聽證會，左起為聯邦調查局局長帕特爾、國防情報局局長亞當斯、國家情報總監加巴德、美國網絡司令部代理司令哈特曼，以及中央情報局局長拉特克利夫。美聯社
美國參議院情報委員會18日召開全球威脅聽證會，左起為聯邦調查局局長帕特爾、國防情報局局長亞當斯、國家情報總監加巴德、美國網絡司令部代理司令哈特曼，以及中央情報局局長拉特克利夫。美聯社

美國總統川普授權對伊朗發動「史詩怒火行動」時，宣稱目標之一是消除「伊朗政權構成的迫切核子威脅」，並摧毀彈道飛彈武庫等軍事能力。不過，兩大情報首長18日作證時，皆直接否定這些理由，並重申情報界的結論，即伊朗距離發展出能夠打擊美國的飛彈，仍需多年時間。

紐約時報報導，國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）與中央情報局局長拉特克利夫（John Ratcliffe）出席參議院情報委員會作證時，皆未說明情報界是否認定伊朗能在6個月內具備發射長程飛彈的能力。

加巴德指出，伊朗「可能」結合現有太空計畫的技術與飛彈研發能力，在「2035年前開始發展」洲際彈道飛彈，但前提是德黑蘭決定推動這項能力。

不過，面對民主黨籍喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）追問，加巴德拒絕對伊朗構成的威脅作出評估，並表示：「判斷是否構成迫切威脅，並非情報界的職責。」根據國會山莊報的報導，她強調：「只有總統才能決定什麼是迫切威脅，什麼不是。」

加巴德表示，仍需進行新的評估，才能判定美國與以色列打擊對伊朗造成的損害程度，並重申國防情報局（DIA）2025年的評估，即伊朗仍需約十年時間，才能突破技術門檻，發展出可打擊美國的武器。拉特克利夫在被問及伊朗是否能於6個月內攻擊美國時，亦未給出時間表，僅強調伊朗已具備打擊歐洲、並威脅當地美軍基地與利益的能力。

參議院情報委員會共和黨籍主席柯頓（Tom Cotton）將伊朗的太空計畫稱為「洲際飛彈計畫的薄弱掩護」，並詢問是否有獨立分析認為「伊朗可能在短短六個月內就具備可運作的洲際飛彈、足以威脅美國」的說法屬實。

對此，拉特克利夫表示，確實有理由對伊朗的飛彈計畫保持警惕，但他未證實任何時間表。他指出，伊朗在發展長程飛彈方面「正在累積經驗」，但他並未說伊朗已成熟到足以對大西洋或太平洋彼端的遠程目標構成立即威脅。

拉特克利夫指出，若允許伊朗發展射程達3000公里的中程彈道飛彈，將威脅歐洲大部分地區；若相關計畫不受阻礙發展，將為伊朗開啟通往研發可打擊美國飛彈的路徑。他並表示：「這也是為何目前在『史詩怒火行動』中削弱伊朗飛彈生產能力，對我們國家安全如此重要的原因之一。」

伊朗 彈道飛彈 美國 以色列

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