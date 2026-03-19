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荷莫茲海峽局勢緊張 阿聯外海船隻遇襲起火

中央社／ 杜拜19日綜合外電報導

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，一枚不明發射體擊中一艘位於阿拉伯聯合大公國外海靠近荷莫茲海峽的船隻，引發火災。

綜合法新社和美聯社報導，英國海事貿易行動辦公室說，他們在格林威治時間18日23時（台灣時間19日上午7時）接獲通報，稱一艘船隻在阿曼灣（Gulf ofOman）阿聯柯法干港（Khor Fakkan）外海遭到不明發射體擊中，導致船上起火。

全球約兩成石油與天然氣經由荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）運輸。自伊朗戰爭爆發以來已有超過20艘船隻遭遇攻擊。德黑蘭當局持續以封鎖荷莫茲海峽作為施壓手段。

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