荷莫茲海峽局勢緊張 阿聯外海船隻遇襲起火

美國總統川普授權對伊朗發動「史詩怒火行動」時，宣稱目標之一是消除「伊朗政權構成的迫切核子威脅」，並摧毀彈道飛彈武庫等軍事能力。不過，兩大情報首長18日作證時，皆直接否定這些理由，並重申情報界的結論，即伊朗距離發展出能夠打擊美國的飛彈，仍需多年時間。

2026-03-19 11:54