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伊朗核威脅是否緊迫 美情報總監稱至少還要10年「總統方能判定」

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國國家情報總監加巴德。 法新社
美國國家情報總監加巴德。 法新社

美國國家情報總監加巴德今天在參議院一場聽證會表示，只有總統才能判定何事有否對美構成「迫在眉睫威脅」，並再次證實伊朗尚需至少10年，才能造出能打到美國本土的武器。

Axios新聞網報導，美國與以色列2月28日對伊朗開戰以來，加巴德（Tulsi Gabbard）對美以的行動大多保持沉默。但在國家反恐中心（NCTC）主任、她的重要幕僚肯特（Joseph Kent）昨發表一封嚴厲批評這場戰爭的辭職信後，讓外界將目光轉向她。

白宮表示伊朗構成迫在眉睫的核威脅，但始終未公布為此發動攻擊的相關證據。

民主黨籍聯邦參議員奧索夫（Jon Ossoff）質詢時追問加巴德，情報圈是否評估伊朗政權構成「迫在眉睫的核威脅」時，她回應「唯一能判定何謂迫在眉睫威脅的人是總統」。

加巴德說：「判定什麼是、或不是迫在眉睫威脅，並非情報圈的責任。」還說情報圈的角色是提供資訊，讓總統據此對迫在眉睫的威脅作出決策；但奧索夫對此完全不同意，直言「判斷什麼構成對美國威脅正是你的職責所在」。

Axios認為，是否對威脅採取行動的決定權固然在總統，但情報圈通常要對潛在威脅的嚴重性作出評估。因此主張只有總統才能判定美國是否面臨迫在眉睫威脅這樣的說法，竟在一場針對情報圈就全球威脅評估的聽證會出自情報圈龍頭加巴德之口，讓人意外。

紐約時報指出，肯特寫給川普的信中說「我在良心上無法支持繼續進行伊朗戰爭。伊朗並未對美國構成立即威脅」。這讓長期以來一直抨擊肯特偏好陰謀論的民主黨逮到絕佳機會做文章，迫使加巴德需在老闆川普與親信幕僚的說法間圓場。

此外，對於美國情報圈是否認定伊朗能在6個月內研發出能威脅美國的長程飛彈一事，加巴德與中央情報局長雷克里夫（John Ratcliffe）在聽證會裡都沒給出明確答案；川普政府這回開戰其中一項理由，就是認為伊朗長程飛彈威脅迫在眉睫。

反倒是加巴德再次確認國防情報局（DIA）去年得出的結論：伊朗至少還需10年時間，才能克服技術障礙，製造出能打擊美國本土的武器。

民主黨 以色列 美國 伊朗

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