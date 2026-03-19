專家: 若非台灣與伊朗問題 高市會川普「會是徹底的慶祝活動」

美國總統川普與日本首相高市早苗19日在華府舉行會談，原本被設計為一場以櫻花、巨額投資支票與兩國緊密關係為主軸的慶祝場合，卻因美國與以色列對伊朗開戰而被打亂。

POLITICO報導，日本高度依賴經由荷莫茲海峽運輸的石油。自美國與以色列兩周多前首次攻擊伊朗以來，德黑蘭已實質關閉這條供國際航運通行的水道。與此同時，川普政府已要求包括日本在內的盟友派遣海軍艦艇，協助維持海峽對貨船開放。

日本至今仍未承諾在荷莫茲海峽提供協助，高市也表示此舉可能不符日本法律。曾於2011至2014年間擔任美國駐日本大使館副館長及臨時代辦的唐偉康（Kurt Tong）表示：「伊朗衝突為這場會談增添一層焦慮。」

另一方面，川普對盟友未提供協助的情況表達日益不滿，18日在真實社群發文表示，美國可能在「解決」伊朗這個「恐怖國家」後選擇撤出該地區，並將海峽航運安全交由「我們那些沒有回應的『盟友』」。即使只能得到模糊承諾，他仍可能在會談中向高市施壓，要求作出協助承諾；白宮則拒絕評論川普是否會向高市提出此事。

高市18日啟程赴美前在記者會表示，將提及「圍繞伊朗日益緊張的局勢」，並指出首要任務是「儘早讓局勢降溫」。不過，據日本時報報導，她也準備說明東京在保護通行該海峽船隻方面「能做與不能做的限制」。

日本政府也將尋求確認，川普政府是否計畫改變對台灣的政策。過去幾周，美國政府對台灣在印太防衛戰略中的角色轉趨低調，引發東京擔憂，認為華府可能重新評估對這個自治島嶼的傳統支持，進而提高台海衝突風險。一名熟悉峰會籌備的知情人士表示：「日本處於第一線，非常擔心美國對台政策出現變化。」

現擔任美國策略諮詢公司「亞洲集團」管理合夥人的唐偉康認為，如果不是台灣與伊朗問題，「這次訪問原本會是徹底的慶祝活動」。

高市與川普建立了溫暖關係，具有強烈個人默契，也共同希望終結北京在關鍵礦產供應鏈上的主導地位，此次訪美甚至原本安排贈送250棵櫻花樹。但日本同時也是受荷莫茲海峽航運中斷衝擊最嚴重的國家之一，約70%的進口石油與約6%的液化天然氣需經過該海峽。

高市17日表示，若荷莫茲海峽持續無法通行，日本的原油進口將在20日前後「大幅下降」，供應中斷恐影響東京為工業與民生提供穩定電力的能力，但並不代表她願意或能夠協助維持海峽安全。高市18日表示，東京正「積極評估」派遣護航艦艇是否「在法律允許範圍內」；此一猶豫可能反映日本戰後憲法的限制，即禁止「以使用武力為目的，向他國陸、海、空領域派遣武裝部隊」。

儘管日本過去十年曾派遣海上自衛隊，在索馬利亞外海亞丁灣執行反海盜護航任務，但波斯灣及周邊的實際敵對行動，將使日本海自艦艇面臨更高的交戰風險。日本駐美大使館未立即回應POLITICO詢問高市是否會在荷莫茲海峽提供協助。

到目前為止，包括日本在內、面臨能源短缺的亞洲國家，幾乎未從美國獲得關於伊朗戰爭目標或最終策略的明確說明。曾在拜登政府擔任駐日大使的伊曼紐（Rahm Emanuel）表示，川普應準備提出具體方案，以緩解東京的經濟壓力。他說：「總統在未與盟友協商的情況下決定對伊朗開戰，而盟友正承受其衝擊，因此總統顯然需要理解日本將承擔的成本。」