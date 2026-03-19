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伊朗襲卡達能源樞紐報復 矢言攻擊波斯灣油氣目標

中央社／ 杜拜18日綜合外電報導
卡達國企「卡達能源」（QatarEnergy）指出，位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣儲備區今天遭飛彈攻擊，設備嚴重損毀。(歐新社)
卡達國企「卡達能源」（QatarEnergy）指出，位於拉斯拉凡（Ras Laffan）的液化天然氣儲備區今天遭飛彈攻擊，設備嚴重損毀。(歐新社)

美國以色列伊朗的戰爭今天出現重大升級，伊朗龐大的帕爾斯天然氣田遭到攻擊，導致國際油價飆漲，德黑蘭當局在矢言將攻擊整個波斯灣地區的石油和天然氣目標後，隨即對卡達發動攻擊。

卡達國營石油巨擘卡達能源公司（QatarEnergy）報告稱，能源產業樞紐拉斯拉凡工業城（Ras LaffanIndustrial City）遭伊朗飛彈擊中後，造成了「廣泛的損害」。

法新社報導，在天然氣設施遭到攻擊後，卡達外交部今天下令，要求伊朗的軍事和安全事務專員及相關工作人員在24小時內離境。

卡達外交部在社群媒體貼文中表示：「（伊朗）大使館的軍事專員和安全專員，以及在這兩個專員辦公室工作的人員，均被列為不受歡迎人物（persona nongrata），並要求他們在最多24小時內離開本國領土。」

此外，沙烏地阿拉伯表示，已於今天攔截並摧毀4枚射向首都利雅德（Riyadh）的彈道飛彈，並挫敗了一次針對沙國東部天然氣設施的無人機攻擊。

阿拉伯聯合大公國當局則表示，他們正在處理因攔截飛彈碎片掉落，導致哈布珊（Habshan）天然氣設施與巴布（Bab）油田發生的意外事件。

阿布達比媒體辦公室（Abu Dhabi Media Office）表示，天然氣設施已關閉，目前沒有人員受傷報告。

這次局勢升級，恐將加劇全球能源供應前所未有的中斷，也提高了美國總統川普面臨的政治風險。美國的柴油價格已自2022年通膨飆升、削弱前任總統拜登（Joe Biden）支持率以來，首次突破每加侖5美元。

據路透社報導，這場衝突已導致全球最重要能源產區的航運停擺，現在更可能對相關基礎設施造成持久性損害。基準布倫特原油價格上漲約5%，突破每桶108美元。全球股市則應聲重挫。

帕爾斯（Pars）是全球最大天然氣田的伊朗部分，伊朗與卡達共享這個橫跨波斯灣的氣田。

以色列媒體普遍報導稱，這次攻擊是由以色列在美國同意下執行的，但兩國均未立即承認責任。

伊朗法斯通訊社（Fars News Agency）報導，天然氣儲槽和一座煉油廠的部分設施被擊中。報導稱工作人員已被疏散，國家媒體隨後表示現場火勢已受到控制。

作為美國的親密盟友，且駐有中東地區最大美軍空軍基地的卡達，將這次攻擊歸咎於以色列，但未提及美國扮演任何角色，並稱此舉「危險且不負責任」，將全球能源安全置於風險之中。阿聯也對這次攻擊表示譴責。

德黑蘭 卡達 國際油價 以色列 伊朗 美國

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