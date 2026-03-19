卡達證實世界最大液化天然氣廠區遭到嚴重破壞 天然氣價格恐再飆漲

卡達證實，境內全球規模最大的液化天然氣（LNG）出口廠區，在波斯灣能源設施遭到你來我往的連番攻擊中，已遭到「嚴重破壞」。

卡達於周三晚間表示，拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City，簡稱 RLIC）遭伊朗一枚飛彈擊中，另有四枚飛彈被攔截。工業城的LNG廠占全球1/5的供應量，但本月初即停止生產。數小時後，阿布達比的哈布善（Habshan）天然氣設施也因遭到攔截後的落彈擊中，宣布緊急關閉。

前幾天已發生多起鎖定油氣基礎設施的攻擊。以色列襲擊伊朗巨大的南帕爾斯（South Pars）氣田後，德黑蘭方面隨後發出警告，宣稱卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國境內的多處能源據點已成為「合法攻擊目標」。

伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）歐洲天然氣及LNG主管 Tom Marzec-Manser 說：「針對拉斯拉凡的報復性攻擊，正是全球天然氣市場最害怕的事，」「目前還不清楚該工業區受損的具體部位，但無論如何，周四市場開盤後，這對天然氣價格無疑是利多消息。」

國營的卡達能源公司（QatarEnergy）表示，LNG廠區數小時前已完成疏散，所有人員平安。卡達內政部則指出，襲擊引發的火勢已得到控制。

台灣中油和卡達能源合作密切，LNG有1/3來自卡達。

卡達外交部在社群媒體發文表示，卡達「認為這類侵略行徑是極其危險的升高對立，公然侵犯國家主權，並對國家安全及地區穩定構成直接威脅」。隨後，卡達下令伊朗派駐卡達的武官、國安及其隨附人員，須在 24 小時內離境。

RLIC占地 295 平方公里，面積約為紐約市的三分之一。除了LNG加工處理，也是其他天然氣相關設施的重鎮，包括氣轉油（GTL）廠、LNG 貯槽、凝結油分餾塔，以及一座煉油廠。

荷莫茲海峽的油輪運輸陷入癱瘓後，這個工業區已形同斷供。本月初遭到伊朗無人機攻擊後，生產便已中斷，卡達天然氣公司（Qatargas）隨後對貨運發布「不可抗力聲明，引發全球 LNG 市場動盪，買家紛紛緊急尋找替代供應來源。

由於亞洲與歐洲皆仰賴進口天然氣發電，對這兩大地區衝擊尤為嚴峻。最近一起的攻擊事件也引發外界疑慮：即使海峽重新開放，供應受阻的情況究竟還會持續多久。

哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Ira Joseph 說：「目前很難預期卡達能在年中之前重返市場，甚至連這個時間點都顯得過於樂觀。」