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以色列「有恃無恐」推著美國對伊朗開戰！美前反恐高官：結果早注定了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國家反恐中心前主任肯特。路透
美國國家反恐中心前主任肯特。路透

美國國家反恐中心主任肯特（Joe Kent）17日在「Ｘ」貼出辭職信，表示他「無法昧著良心支持正在進行的伊朗戰爭」，他在18日接受評論員卡爾森（Tucker Carlson）專訪時透露，他認為以色列在決定開戰時感到有恃無恐，且早已預期美國勢必會做出回應。

華爾街日報報導，肯特表示：「是以色列推動了採取這項行動的決定，而我們當時就知道，這會引發一連串事件，也就是伊朗會報復。」

肯特辭職時表示，美國之所以開戰是受到以色列的壓力；白宮則回應稱這種說法「既具侮辱性又荒謬」。肯特在接受卡爾森專訪時進一步指出：「以色列人感到有恃無恐，不管他們做了什麼、不管局勢如何，都可以繼續採取這項行動，而我們就只能被動回應。這反映出雙方的關係，也顯示確實存在一股遊說力量，推動我們走向戰爭。」

肯特指出，對伊朗衝突的規畫「分割得非常嚴密，以至於根本沒有辯論，也就是說，這是早已注定的結果」。他還透露，在美國情報界中，「我們當中許多人」曾對戰爭可能無法達成以色列推動伊朗政權更替的目標表示擔憂，但相關討論仍是在閉門情況下進行。不過，他也說，開戰的時機仍曾出現爭論。

他表示，他曾試圖「從體制內」為這場戰爭「尋找退場機制」，但在看到傷亡人數不斷增加後，最終達到臨界點，「我實在無法再袖手旁觀。」

另外，根據Semafor獨家報導，4名知情人士透露，聯邦調查局（FBI）已針對肯特涉嫌洩密展開調查，重點在於他疑似不當分享機密資訊。這項調查在肯特辭職之前就已展開，其中一人更表示調查已持續數月。川普的幕僚與盟友則在肯特公開宣布辭職後，立即譴責他是洩密者。

伊朗戰爭 退場機制 美國 以色列 伊朗

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