以色列炸伊朗能源命脈！伊朗報復攻卡達 全球液化天然氣生產重鎮重創

以色列於當地時間18日空襲伊朗主要氣田南帕爾斯，導致伊朗能源危機急速惡化，表明中東戰事顯著升級。伊朗革命衛隊隨即報復攻擊卡達和沙烏地阿拉伯等國的能源設施，全球最大的液化天然氣樞紐「拉斯拉凡工業城」也遇襲，造成嚴重毀損。

路透報導，南帕爾斯多個設施遇襲後，伊朗革命衛隊放話報復，並列出多個中東鄰國目標且要求人員撤離，包括沙烏地阿拉伯的薩姆雷夫煉油廠（Samref Refinery）與朱拜勒石化園區（Jubail Petrochemical Complex）、阿拉伯聯合大公國的阿爾霍森天然氣田（Al Hosn Gas Field），以及卡達的梅薩伊德石化園區（Mesaieed Petrochemical Complex）、梅薩伊德控股公司（Mesaieed Holding Company）與拉斯拉凡（Ras Laffan）。

幾小時後，卡達國營能源公司證實，該國主要能源樞紐拉斯拉凡工業城（Ras Laffan Industrial City）在飛彈攻擊中遭受「嚴重破壞」，目前彈襲引發的火勢已受到控制，所幸設施所有人員均已確認安全。

紐約時報報導，卡達外交部18日晚間譴責伊朗攻擊已造成重大破壞，並稱此舉是危險升級，「正把區域推向臨界點，將未涉入這場危機的國家拖入衝突區」。美聯社引述消息人士指出，美國在以色列攻擊伊朗南帕爾斯天然氣田之前，即接獲通知，但美方未參與此事。

拉斯拉凡工業城位於卡達首都杜哈東北方約80公里，是全球最大的液化天然氣（LNG）生產設施。該工業城3月稍早停產前，約占全球總供應的1/5。整個園區除了液化天然氣處理設施外，還有其他與天然氣相關的設施，包括天然氣轉液體工廠、液化天然氣儲槽、凝析油分離裝置，以及一座煉油廠。

南帕爾斯（South Pars）是全世界最大的氣田之一，約占全球最大天然氣儲量的1/3，也是伊朗能源命脈，約占伊朗天然氣產量70%。這片氣田由伊朗與卡達共同擁有，蘊藏量足以供應全球約13年的需求。

長期研究伊朗能源問題、現居亞塞拜然的專家哈提諾格魯（Dalga Khatinoglu）表示，伊朗已陷入嚴重天然氣短缺危機。南帕爾斯氣田原本就因為開採多年、逐漸老化，產量持續下降，每年大約減少100億立方公尺。

伊朗每年天然氣產量約為2600億立方公尺。不過，即使國內已經出現能源短缺，伊朗仍持續向土耳其與伊拉克等國出口天然氣，每年出口量約180億立方公尺。