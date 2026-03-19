伊朗宣布處決涉間諜罪男子 瑞典證實公民遭處死
伊朗宣布，自與以色列和美國開戰以來，伊朗首次處決一名因間諜罪被定罪的人。瑞典外交部長斯典尼嘉德（MariaMalmer Stenergard）今天證實，伊朗處決了一名瑞典公民。
斯典尼嘉德向法新社表示，她是在昨晚得知此一死刑案很可能即將執行。
她說：「我們立刻聯繫德黑蘭（Tehran），我也試圖安排與伊朗外交部官員會面，要求伊朗方面立即暫緩處決，但很遺憾地對方無法出面。」
斯典尼嘉德並未透露死者身分。
伊朗司法新聞網站「米桑線」（Mizan Online）指出，男子凱瓦尼（Kouroush Keyvani）因替以色列從事間諜活動而遭處決，並指出他是在去年6月伊朗與以色列12天戰爭期間被逮捕的。
米桑線指出，凱瓦尼與以色列摩薩德（Mossad）情報機構人員多次會面，並曾在「6個歐洲國家及特拉維夫（Tel Aviv）」接受訓練。」
這是自2月28日以色列和美國對伊朗發動空襲、引爆中東地區戰爭以來，伊朗首次公開宣布的處決消息。
法新社報導，這名男子於2019年取得瑞典國籍。當斯典尼嘉德被問及他前往伊朗的原因時則拒絕評論。
斯典尼嘉德說：「自他被捕以來，我們已竭盡所能試圖改變情勢，在斯德哥爾摩及德黑蘭都展開多層級的聯繫。」
瑞典數次要求由領事探視，斯典尼嘉德說：「但伊朗不承認此人為瑞典公民，因此未同意探視要求。」
斯典尼嘉德在另一份聲明中表示，當她得知死刑已經執行時，感到震驚。
她在聲明中又說：「很顯然，這位瑞典公民被處決的司法過程，並未遵循法治原則。」
歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）今晚表示：「伊朗政權處決瑞典公民，是一樁殘酷且毫無意義的暴力行徑，我們予以強烈譴責。」她並呼籲伊朗終止所有死刑。
非政府組織「伊朗人權」（Iran Human Rights,IHR）統計，今年另有兩人因間諜罪遭受絞刑，分別是1月7日被執刑的阿德斯塔尼（Ali Ardestani）與1月28日伊斯梅爾普爾（Hamidreza Sabet Esmailpour）。
根據「伊朗人權」記錄，2025年有至少13起類似處決案件。
去年戰爭期間，很多人因涉嫌替以色列從事間諜活動遭逮捕。
伊朗當地媒體報導，最近幾天伊朗又拘捕了數百人，疑涉與以色列及美國合作。
伊朗警察首長拉丹（Ahmad-Reza Radan）在15日表示，有500人因間諜罪、以及「向敵人與反伊朗媒體洩漏資訊」而遭逮捕。
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