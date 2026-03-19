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戰爭繼續升級？傳川普政府擬再增兵數千「登陸伊朗本土」也列入選項

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普18日返回華府白宮，步行經過南草坪。歐新社
美國總統川普18日返回華府白宮，步行經過南草坪。歐新社

路透17日獨家報導，1位美國官員與3位知情人士透露，美國總統川普在評估對伊朗下一步行動之際，政府正考慮向中東額外部署數千名美軍部隊，以強化在中東的行動，美軍同時也正為對伊朗軍事行動的下一步做準備。

路透首席國安記者史都華（Phil Stewart）在「X」上的發文指出，川普政府正研議增派數千兵力前往中東，軍方同時已著手準備伊朗戰爭可能進入下一階段的各種應對方案。史都華進一步表示，其中一項確保荷莫茲海峽安全的選項，甚至包括將部隊部署至伊朗沿岸。

連結：https://x.com/phildstewart/status/2034416323808399440?s=20

根據報導，消息人士指出，相關選項包括確保油輪能安全通過荷莫茲海峽，主要將透過海空力量完成。但4名消息人士表示，確保荷莫茲海峽安全也可能意味著將美軍部署至伊朗沿岸。

3名知情人士與3名美國官員表示，川普政府也討論將地面部隊派往伊朗約90%石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）的選項。其中1名官員指出，這類行動風險極高，因為伊朗具備以飛彈與無人機攻擊該島的能力。

任何動用美國地面部隊的行動，即使任務有限，對川普而言都可能帶來重大政治風險，因為美國民眾對伊朗戰爭支持度不高，而川普過去也曾承諾避免讓美國捲入新的中東衝突。一名知情人士表示，川普政府官員也討論部署美軍以確保伊朗高濃縮鈾庫存的可能性。

美國國防部拒絕回應。消息人士認為，目前尚未接近在伊朗任何地區部署地面部隊。專家指出，即使對美軍特種部隊而言，確保伊朗鈾庫存安全仍是極為複雜且高風險的任務。一名要求匿名的白宮官員表示：「目前尚未決定派遣地面部隊，但川普總統會審慎保留所有選項。」

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