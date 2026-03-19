油價開盤又飆3% 伊朗和以色列輪番打擊能源設施 中東最大氣田被炸

國際油價今天（19日）開盤後大漲逾3%，伊朗和以色列輪流對中東一些重要能源設施發動打擊、卡達境內的全球最大天然氣樞紐也遭到攻擊，造成重大損害，引發市場對擔心這場已持續近三周的中東衝突可能帶來更長期影響。

西德州中級原油（WTI）期貨今天盤初一度上漲3.3%，至每桶99.53美元；美國天然氣價格也一度上漲4.7%。

布蘭特原油期貨周三收盤大漲3.83%，報每桶107.38美元。歐洲天然氣基準周三大漲6%。

伊朗境內大型南帕爾斯（South Pars）氣田在周三遭到襲擊，導致情勢大幅升級，伊朗矢言報復，警告卡達、沙烏地阿拉伯和阿聯等波斯灣周邊國家，多個能源設施現已成為「合法打擊目標」。

南帕爾斯氣田對伊朗國內市場以及鄰國伊拉克與土耳其的供應至關重要。位於阿薩盧耶（Asaluyeh）的相關石油與石化設施也遭到攻擊。

在伊朗的警告發出後，卡達國營石油巨擘卡達能源公司表示，能源產業樞紐拉斯拉凡工業城遭導彈襲擊，受到「嚴重破壞」。這個工業區位於卡達首都杜哈東北方，是全球最大的液化天然氣（LNG）生產設施。該廠區產量通常占全球LNG供應量的約20%

SEB分析師Ole Hvalbye表示：「針對伊朗南帕爾斯氣田的攻擊推高了油氣價格，若襲擊進一步升級至能源基礎設施，價格將持續上漲。」

據《華爾街日報》報導，美國總統川普表示，他事先知道以色列會對南帕爾斯氣田的攻擊，但希望不要再對伊朗能源設施發動更多攻擊。本周稍早他曾表示，在攻擊伊朗主要石油出口樞紐哈克島（Kharg Island）的軍事目標進行打擊後，仍可能考慮對該島的石油基礎設施動手。

自戰爭開始以來，油價已上漲約50%。這場戰爭已導致全球最重要的石油動脈——荷莫茲海峽的運輸中斷，全球20%的石油和液化天然氣供應經由該海峽運輸。中東地區的石油總產量預計將減少每日700萬至1,000萬桶，約占全球需求的7%至10%。

阿布達比表示，在攔截飛彈導致碎片掉落後，其哈布尚（Habshan）天然氣設施已暫停運作。伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars）周三報導，巴林的液化天然氣設施也遭到猛烈飛彈攻擊，但未說明消息來源。伊朗將該設施視為美國利益的一部分。

另外，川普暫時暫停執行《瓊斯法案》航運規定60天，暫時允許懸掛外國國旗的船隻在美國各港口之間運輸燃料、化肥及其他貨物，以降低美國境內運輸石油、天然氣及其他商品的成本，這是他因應對伊朗戰爭推升能源價格的最新措施。