義大利宣布暫降燃料稅 油價每公升降0.25歐元

美伊開火導致石油價格飆升，義大利總理梅洛尼今晚召開部長會議祭出因應措施，宣布透過削減燃料消費稅機制，使每公升石油價格降低0.25歐元（約台幣9元），初步實施20天，之後視中東局勢調整。

美、以與伊朗爆發衝突，伊朗封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）這條全球重要石油運輸路線，導致全球石油價格飆升。義大利非自助式加油站今日牌告價格顯示，石油每公升2.22歐元（約台幣81.5元），柴油每公升2.12歐元（約台幣77.7元）。

義政府今晚通過最新因應對策，梅洛尼（GiorgiaMeloni）表示，將透過削減燃料稅、提供稅收抵免、遏止投機買賣等三大措施，幫助穩定燃油價格，並對運輸業、漁業提出補助方案。

梅洛尼宣布，透過削減燃料消費稅，將使每公升油價立刻下降0.25歐元，這項「暫時性」措施效期20天，之後將視荷莫茲海峽通行狀況調整。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，先前義大利政府僅針對低收入戶提供燃油補貼優惠，這次減稅措施是全面性的，將使石油價格即刻下降。

晚郵報引述，副總理兼交通部長薩爾維尼（MatteoSalvini）表示，這是實質又即時的援助，「從接下來的幾個小時起，義大利人將比德國人、法國人和西班牙人支付更少的油價。 」

晚郵報報導，薩爾維尼今天下午與多家主要石油公司代表開會，薩爾維尼認為柴油每公升超過2歐元已越過警戒線，「對我來說，我們需要把柴油價格降到每公升1.9歐元（約台幣70元）以下。」

晚郵報報導，薩爾維尼認為歐洲是這場中東戰事的受害者，他呼籲歐盟拿出對策，「美國、中國和俄羅斯都在獲益，唯一受損的是我們，布魯塞爾醒醒吧。」

反對黨民主黨（PD）黨魁施萊恩（Elly Schlein）則批評，梅洛尼政府此時宣布削減燃油消費稅是「選舉招數」，因為義大利22、23日將針對司法改革舉行憲改公投，她認為政府是希望藉此博取選民支持。