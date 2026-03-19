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Fed決策／利率一如預期按兵不動 僅米倫持異議 聲明提及伊朗戰爭不確定性

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【專家之眼】美以伊戰爭的歷史終結：反噬與苦撐

聯合報／ 湯紹成／政大國關中心兼任教授
如今伊朗正在苦撐反擊，除美以軍隊所造成的嚴重損失之外，一些政治與軍事精英還選擇叛逃保命，也對政權穩定帶來挑戰。（法新社）
如今伊朗正在苦撐反擊，除美以軍隊所造成的嚴重損失之外，一些政治與軍事精英還選擇叛逃保命，也對政權穩定帶來挑戰。（法新社）

在當前的國際政治中，許多衝突表面上看似零散，但若從權力結構的角度觀察，其背後其實存在一套相當清楚的霸權邏輯。所謂「霸權」，若用一種口語的說法來描述，就是：我定規則你遵守；我捅婁子你收尾。

這種結構意味著國際秩序很大程度上受到強權主導，當這套秩序運作順利時，看似能維持穩定；但一旦出現反作用力，矛盾就可能迅速累積並爆發。如今美國打擊伊朗，筆者用一個形象的比喻來描述，那就是「打番茄理論」。當番茄被打爆，也會噴出汁液，讓對方滿臉豆花，這就是當前美以伊戰爭的寫照。

此外，當前的美以伊戰爭其實可以追溯到1979年的伊朗革命。當時親美的巴勒維王朝被一個具有強烈宗教色彩的神學政權推翻之後，新政權要求美國交出流亡海外的巴勒維國王以及其在海外的大量資產，但美國拒絕，此乃導致美伊兩國關係徹底破裂至今。之後，美國對伊朗持續採取經濟制裁、外交孤立與戰略壓力等手段，致使伊朗逐步推動核技術與軍事能力以自保，最終形成今日備受關注的核問題。

從更宏觀的角度觀察，美國近年來在全球多個地區的動作，也顯示出其更大的戰略考量。例如在巴拿馬運河、委內瑞拉、格陵蘭以及中東的伊朗，美國都展現出相當強烈的政策關注，但其實都是針對中國。

如今，伊朗正在苦撐反擊，除美以軍隊所造成的嚴重損失之外，一些政治與軍事精英還選擇叛逃保命，也對政權穩定帶來挑戰。然而，川普所期盼伊朗的政權更迭與無條件投降，都並未發生，而只有領導人的替換，但這種情況能撐多久，仍難逆料。

但川普希望盟國支援派兵護航荷莫茲海峽，均遭到拒絕，德國總理梅爾茨甚至稱，美以伊戰爭與北約無關，這種口氣與川普類似，因他曾言俄烏戰爭與美國無關，可見美國也正在面臨反噬。再加上，因中東戰局導致國際油價上升，增加民眾生活成本，也會對美國整體經濟環境造成壓力，進而影響川普政府的政治支持度。

綜合觀之，今天的美以伊戰爭已牽動全球能源市場、地緣政治與國際權力結構的重要因素，台灣也難以自外，以至於福禍難料。這樣的博弈情況瞬息萬變，隨時可能發生新的狀況，其後續發展仍有待進一步觀察。

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