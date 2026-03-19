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伊朗飛彈攻擊卡達 全球最大液化天然氣生產樞紐遇襲

中央社／ 杜哈18日綜合外電報導
卡達能源公司今天表示，伊朗對卡達境內的全球最大天然氣樞紐發動攻擊。(路透資料照)
卡達能源公司今天表示，伊朗對卡達境內的全球最大天然氣樞紐發動攻擊。(路透資料照)

美國以色列伊朗主要天然氣田設施發動攻擊後，伊朗揚言鎖定波斯灣各地能源基礎設施。卡達能源公司今天表示，伊朗對卡達境內的全球最大天然氣樞紐發動攻擊，造成重大損害。

法新社報導，卡達能源公司（Qatar Energy）今天發表聲明指出：「卡達能源公司證實，拉斯拉凡工業市（Ras Laffan Industrial City）今晚遭到飛彈攻擊。」

卡達能源公司提及：「緊急應變團隊已立刻投入滅火工作，火勢造成重大損害。所有人員均已清點完畢，目前尚未傳出任何傷亡。」

根據半島電視台（Al Jazeera），拉斯拉凡工業市廠區位於卡達首都杜哈（Doha）東北方約80公里，是全球最大的液化天然氣（LNG）生產設施。

該廠區產量約占全球LNG供應量的20%，在平衡亞洲與歐洲市場燃料需求方面扮演重要角色。

美國 基礎設施 以色列 伊朗

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