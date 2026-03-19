伊朗飛彈攻擊卡達 全球最大液化天然氣生產樞紐遇襲

在當前的國際政治中，許多衝突表面上看似零散，但若從權力結構的角度觀察，其背後其實存在一套相當清楚的霸權邏輯。所謂「霸權」，若用一種口語的說法來描述，就是：我定規則你遵守；我捅婁子你收尾。

2026-03-19 06:18