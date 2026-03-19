美國、以色列空襲全球最大天然氣田

中東戰事持續升級，美軍中央司令部十七日晚間證實，已對位於荷莫茲海峽沿岸的伊朗飛彈設施投下多枚五千磅鑽地彈。伊朗革命衛隊十八日也朝以色列特拉維夫發射大批配備集束彈頭的彈道飛彈，伊朗一名高階指揮官警告美國總統川普「等著收驚喜」。

紐約時報十八日報導，伊朗國營媒體聲稱，美國和以色列空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯天然氣田，及伊朗南部城市阿薩盧耶的石油和石化設施。南帕爾斯天然氣田規模是全球最大，法新社稱該油田供應伊朗國內約百分之七十天然氣。美以暫未證實發動上述攻擊。若此消息獲證實，將是美以對伊朗能源基礎設施攻勢的顯著升級。

ＢＢＣ報導，南帕爾斯天然氣田遇襲消息傳出後，布倫特原油基準價格十八日漲破每桶一○八美元，比前一天上漲百分之五，英國基準天然氣價格也上漲百分之六。

伊朗革命衛隊隨後發布緊急警告，對波灣三國五個能源設施下達疏散令，包括沙烏地阿拉伯兩處煉油廠和石化設施、阿聯一處天然氣田和卡達一座煉油廠，聲明中表示這些地點已成為攻擊目標。

伊朗最高國家安全委員會十七日證實拉里賈尼死亡。以色列國防部長卡茲說，十七日夜襲德黑蘭，擊斃伊朗情報暨安全部長哈蒂柏。

ＣＮＮ報導，革命衛隊宣稱將為拉里賈尼復仇，並稱「今晚敵人的天空將變得更加壯觀」。

伊朗以配備集束彈頭的飛彈攻擊以色列，中部與南部多地響起防空警報，特拉維夫一處火車站也遭飛彈碎片擊中。以色列表示，伊朗多次使用集束彈頭，這類武器會在空中分散成多個小型爆炸物，覆蓋範圍廣且難以攔截。