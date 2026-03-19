金融時報：美國總統紫禁城求助 刺眼

金融時報主編盧斯十七日在該報網站撰文指出，美國總統川普呼籲中國派艦前往中東護航。華府向北京求援，堪稱沒人能夠料到的「黑天鵝」時刻。任何一位美國總統前往紫禁城求助的畫面都太過刺眼。

文章指出，在大國競爭時代，霸權國家竟邀請主要競爭對手，幫自己從全球最危險的火藥庫抽身。中國毫無出手動機，當對手正在犯錯為何要打斷他？

問題在於，中共國家主席習近平是否希望看到川普被逼入角落。中國大陸取得外交優勢是一回事；但要不要進一步測試川普是否真的那般瘋狂則是另一回事。對川普而言，波斯灣局勢愈糟，他愈可能冒更大的險。

從長期來看，習近平在中東穩定上的利害關係反而高於美國。這也是美國前總統拜登二○二三年讚許中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解的原因之一。但面對如今的中東，北京仍樂於當個旁觀者。

川普的盟友認為，川普已不再掌控戰爭主動權，伊朗若持續攻擊荷莫茲海峽油輪，會逼使川普升級戰事，甚至迫使美軍進行地面戰，演變成一場「無止盡的中東衝突」。

政治新聞網站POLITICO報導，一名接近白宮的人士指出，「我們在戰場上確實狠狠打擊伊朗，但某種程度上，他們現在掌握主導權。他們決定我們要介入多久，也決定我們是否必須派地面部隊」。

報導引述一名消息人士警告，若真派出地面部隊，將引發川普「美國優先」陣營的不安，川普支持率恐會崩跌。

然而，中國同樣害怕不穩定。川普二○二四年再度當選以來，一直敦促習近平舉行峰會，但中美兩國二○二五年四月爆發貿易戰，直到同年十月達成休戰，才為習近平邀請川普訪中鋪路。從習近平的角度來看，這場峰會目標在穩定美中關係。