重新安排 川普預計5或6周後訪問中國

美國總統川普十七日在白宮橢圓辦公室會見愛爾蘭總理馬丁時表示，他將在大約五或六周內前往中國訪問，而非三月底；他將與中國國家主席習近平「重新安排」這趟訪問。

川普說：「我們正和中國商量，他們沒異議。我期待見到習近平主席，我想他也期待見到我。」

對於川普稱將於五到六周後舉行川習會，中國大陸外交部發言人林劍昨日重申，「中美雙方將繼續就川普總統訪華一事保持溝通」。

路透記者昨日在大陸外交部記者會上提問：「川普已確認推遲訪問中國大陸，且川習會將在大約五到六周後舉行，中方對此表示沒有異議。對這一時間安排是否認可？以及是否會推動川習雙方舉行更具實質性內容的會談？」

林劍並未對提問提出「糾正」或異議，但也未正面回應具體問題，僅重申「元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美雙方將繼續就川普總統訪華一事保持溝通」。

多名學者專家分析，北京並未對此感到不滿，甚至可能因為有更多時間準備而「鬆了一口氣」。

國家廣播公司新聞網報導，學者認為，中方對於川普延期訪問早有心理準備。全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」資深分析師邱達明指出，中方「可能稍微鬆一口氣」，因為籌備工作「就我了解，相當糟糕」，且白宮在協調具體成果與商務代表團方面出狀況，導致峰會實質內容不足。

香港大學政治學副教授郝思誠則指出，伊朗戰事已成為川普政府最優先的外交要務，「北京不會將美方拖延解讀為故意的談判策略」。郝思誠認為，中國仍希望維持穩定的雙邊關係，願意配合重新安排川普訪華行程。

延後峰會也可讓雙方避免在伊朗戰事與能源安全議題上太早正面交鋒。

另外，大陸外交部長王毅昨日在北京與阿拉伯聯合大公國中國事務特使哈勒敦舉行會談。哈勒敦介紹了中東局勢最新情況，王毅強調，這場戰爭本不該發生，更沒必要再打下去。

華爾街日報指出，伊朗和中國一向友善，川普延後訪問，可讓北京免於在伊朗遇襲期間接待其敵人，避免尷尬。

美聯社報導，川普訪中被視為美中在貿易休兵期重建關係的契機，但現在川普忙著處理伊朗戰事，行程受影響，他對此行的說法也多次改變。