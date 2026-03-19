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川普點名護航荷莫茲海峽 高市坦言頭大：日美會談將會很艱難

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普（左）與日本首相高市早苗（右）去年10月一起登上停泊日本橫須賀港的美國華盛頓號航空母艦。路透
美國總統川普（左）與日本首相高市早苗（右）去年10月一起登上停泊日本橫須賀港的美國華盛頓號航空母艦。路透

美國總統川普敦促日本協助護航荷莫茲海峽，日本首相高市早苗十八日坦言，預計十九日在白宮與川普的會談將「極為艱難」。分析家說，高市本想送上「伴手禮」，聚焦日本對美投資和增加軍費等，但伊朗已成這次會談一大變數。

高市十八日晚間啟程展開去年十月上任後首趟訪美，預定美東時間十九日舉行「川高會」。她將是川普點名日本、中國大陸等國一同派艦護航荷莫茲海峽以來，首位與川普面對面會談的主要盟國領袖。

高市十八日稍早在參議院說，預料此行將極艱難。對川普護航要求，高市說，會依照日本法律回應美方，「能做的就做，不能的就不能做」，相信川普應十分了解日本法律，她將向川普明確傳達立場。她也說，關於派自衛隊「什麼都沒敲定」，將與美國等相關國家保持溝通。

預計重申落實雙邊貿協

高市說，已故日相安倍晉三曾向川普說明，派自衛隊存在基於日本憲法的種種限制，若川普忘了，將再次清楚向他說明。她強調，目前局勢與美方的訊息持續變動，將基於這點盡量爭取日方利益，並確認鞏固日美同盟。

共同社十八日引述日本官員報導，時值中國大陸影響力日增，兩人將討論如何進一步強化美日同盟、推進經濟安全合作，也很可能重申兩國七月達成的貿易協議正穩步落實。日本在該協議承諾對美投資五千五百億美元換取調降關稅。日方官員也說，美日可能談到對自由開放印太的堅定承諾，以及人工智慧（ＡＩ）和稀土等合作。

除關注伊朗局勢等多項議題，日媒也引述消息人士披露，日方還預計表達將協助推動阿拉斯加州原油增產，以及有意採購該州原油；兩國已在進行最終協調，擬透過日方投資增加美國原油產能，預計配合川高會正式對外發布，將是上述對美投資承諾一環。

伊朗問題恐成會談主軸

有專家認為，伊朗問題可能是會談主軸。華府智庫蘭德公司日本專家霍農向美媒ＣＮＢＣ說，美伊開戰前的預期是，這次川高會將著重日本對美投資、增加軍費和現已延期的「川習會」；高市本想帶禮物到白宮，展現日本在國防和經濟領域是非常積極的夥伴，但川普當天會將多少關注放在伊朗戰爭，將是一大變數。

川普第一任期的美日貿易談判代表、現任職諮詢公司「亞洲集團」的波林直言，高市目前處境艱難，最大風險是川普會公開對她施壓，要求她做出無法兌現的安全承諾。

高市將於美東時間十八日抵美，翌日川普與高市會談後，將舉行午餐會和晚宴加以招待。日方官員稱，這是美方極難得的地主之誼，旨在展示兩人私交良好。高市廿日將到阿靈頓國家公墓獻花，廿一日返抵日本。

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