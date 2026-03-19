報復氣田設施遇襲 伊朗：鎖定波灣各地能源基礎設施

在美國和以色列對伊朗主要天然氣田設施發動攻擊後，伊朗國營電視台今天引述軍方報導，將鎖定波斯灣各地能源基礎設施為目標展開攻擊。

法新社報導，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）在聲明中指出，將「對侵略的源頭予以嚴厲打擊，並且考慮以攻擊發起地所屬國家的燃料、能源和天然氣基礎設施為目標」。

伊朗指控波斯灣國家允許美軍從其領土發動攻擊，伊朗國營電視台更公布一份「合法目標」清單，其中包括沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國的石油和天然氣設施，表示「這些設施數小時內將會遭到鎖定攻擊」。

位在波斯灣沿岸的伊朗南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田相關設施今天稍早遭到襲擊，卡達對此予以譴責。這座天然氣田橫跨伊朗與卡達兩國海域。

卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）在社群媒體X上表示：「在當前區域軍事緊張升高之際，以色列針對作為卡達北方氣田（North Field）延伸的伊朗南帕爾斯氣田設施的攻擊行動，是危險且不負責任之舉。」

他表示：「攻擊能源基礎設施對全球能源安全構成威脅，也危及區域人民及其環境。」