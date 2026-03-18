重創領導層！影子戰爭轉為公開衝突 美以擊殺伊朗軍政高層一覽

美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊以來，已造成伊朗多名軍政高層身亡，重創這個伊斯蘭共和國的核心領導層。這場戰爭已蔓延至整個中東，並擾亂全球能源市場與航運路線。

這些攻擊發生在華府與德黑蘭透過阿曼斡旋進行核談判期間，標誌著美國與以色列對伊朗長達數十年的影子戰爭正式升級為公開大規模軍事衝突。

路透社整理出部分遭擊斃的伊朗重要人物：

●最高領袖

美以2月28日發動空襲，擊斃86歲的伊朗時任最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

哈米尼自1989年起擔任伊朗最高領袖，操控伊朗大權逾30年，鞏固並擴張強硬的伊斯蘭主義與反西方政策，在國內鎮壓異議人士，並堅守對美國和以色列的敵意。

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●高階官員

伊朗政壇大老拉里賈尼（Ali Larijani）3月17日遭美以空襲身亡，他是伊朗最具權勢的人物之一，長期負責國安戰略布局，在哈米尼遇害前，更是其核心幕僚。

伊朗前國防部長的夏卡尼（Ali Shamkhani）同樣在2月28日的空襲中喪命。夏卡尼是哈米尼的首席顧問，也是伊朗安全與核政策的重要決策者。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）今天宣布，伊朗情報部長哈蒂柏（Esmail Khatib）在夜間空襲中「遭到殲滅」。

●軍方高層

在2月28日德黑蘭高層會議中遭空襲身亡的軍方高層包括伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官帕克波爾（Mohammad Pakpour）、伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）和武裝部隊參謀總長墨沙維（Sayyid Abdolrahim Mousavi）。

伊朗強硬派民兵組織「巴斯杰」（Basij）指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）則在3月17日的空襲中喪命。

除上述人物外，據信還有多名革命衛隊、正規軍指揮官及情報官員在美以的攻擊行動中身亡。