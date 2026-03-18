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伊朗稱美以空襲全球最大天然氣田 紐時：對伊朗能源基建攻勢升級

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭遭空襲後竄出濃煙，攝於16日。路透
伊朗首都德黑蘭遭空襲後竄出濃煙，攝於16日。路透

紐約時報18日報導，伊朗國營媒體聲稱，美國以色列的空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，以及伊朗南部城市阿薩盧耶的石油和石化設施。若此消息獲證實，將是美以對伊朗能源基礎設施攻勢的顯著升級。

紐時說，南帕爾斯天然氣田規模是全球最大；法新社稱該油田供應伊朗國內約70%的天然氣。美以暫未證實發動上述攻擊。

以色列國防部長卡茲此前已說，18日將讓伊朗、黎巴嫩「大吃一驚」。

半島電視台報導，伊朗軍方消息人士聲稱，伊朗將鎖定「先前被視為安全的敵方基礎設施」，來回應阿薩盧耶能源設施遇襲。

美國 以色列 天然氣 伊朗 石油

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