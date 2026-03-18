聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗稱美以空襲全球最大天然氣田 紐時：對伊朗能源基建攻勢升級
紐約時報18日報導，伊朗國營媒體聲稱，美國和以色列的空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，以及伊朗南部城市阿薩盧耶的石油和石化設施。若此消息獲證實，將是美以對伊朗能源基礎設施攻勢的顯著升級。
紐時說，南帕爾斯天然氣田規模是全球最大；法新社稱該油田供應伊朗國內約70%的天然氣。美以暫未證實發動上述攻擊。
以色列國防部長卡茲此前已說，18日將讓伊朗、黎巴嫩「大吃一驚」。
半島電視台報導，伊朗軍方消息人士聲稱，伊朗將鎖定「先前被視為安全的敵方基礎設施」，來回應阿薩盧耶能源設施遇襲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。