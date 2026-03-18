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中東戰火未歇 伊朗官媒：南帕爾斯天然氣田設施遇襲
中東地區衝突仍未停歇，伊朗官方媒體指出，該國的南帕爾斯（South Pars）大型天然氣田相關設施今天遭到襲擊。
伊朗通訊社（IRNA）和國營電視台都報導了這起攻擊事件，遇襲的油氣設施位在該國南部布什爾省（Bushehr）阿薩盧耶市（Asaluyeh），但報導沒有提供更多細節。
美聯社報導，這座位於波斯灣的大型天然氣田，橫跨伊朗與卡達兩國海域。
目前不清楚是以色列或美國發動攻擊，但美方主要在伊朗南部執行軍事行動。
美國2月28日聯手以色列向伊朗發動空襲後，美軍就曾攻擊同樣位於波斯灣的哈格島（Kharg Island），此處為德黑蘭當局出口石油之重要樞紐。
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