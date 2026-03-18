川普再轟盟友！暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 並揚言「徹底滅伊朗」

紐約時報18日報導，伊朗國營媒體聲稱，美國和以色列的空襲已擊中伊朗與卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田，以及伊朗南部城市阿薩盧耶的石油和石化設施。若此消息獲證實，將是美以對伊朗能源基礎設施攻勢的顯著升級。

2026-03-18 21:20