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川普再轟盟友！暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 並揚言「徹底滅伊朗」
美媒CNBC報導，美國總統川普18日在真實社群發文，又一次批評盟友不願意介入協助重啟荷莫茲海峽。
川普寫道，不知美國「收拾掉恐怖國家伊朗的殘局」，並讓利用荷莫茲海峽航運的國家自己去負責該海峽，會發生什麼事？「這將使我們一些愛理不理的盟友動起來，而且動得很快！」。他還說，美國不必利用荷莫茲海峽。
華爾街日報報導，此話可見川普考慮擊潰伊朗，並暗示美國可能停止提供使用荷莫茲海峽的盟友船隻安全保護。
川普並在同日另一則發文說，各方都認為伊朗是頭號恐怖主義贊助國，「我們正迅速讓他們倒台！」
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