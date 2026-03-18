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抵禦伊朗射彈！北約在土耳其部署新一套愛國者系統

中央社／ 安卡拉18日綜合外電報導
土耳其國防部今天表示，北大西洋公約組織（NATO）正在印吉利克空軍基地部署一套新的愛國者飛彈防禦系統。 法新社
土耳其國防部今天表示，北大西洋公約組織（NATO）正在印吉利克空軍基地部署一套新的愛國者飛彈防禦系統。 法新社

土耳其國防部今天表示，北大西洋公約組織（NATO）正在印吉利克空軍基地部署一套新的愛國者飛彈防禦系統。就在數日前，來自伊朗的第3枚彈道飛彈被擊落。

法新社報導，一名土耳其國防部官員在鄰近南部阿達那市（Adana）的印吉利克（Incirlik）空軍基地告訴記者：「除了已部署在那裡的西班牙愛國者系統（Patriot）外，另一套也正在部署。」

土耳其國防部並未說明，哪國部隊將操作新的愛國者三型飛彈（PAC-3）系統。

土耳其本月13日確認，自伊朗發射的第3枚彈道飛彈在土國空域被北約部隊擊落。這是中東戰爭爆發以來第3起類似事件。

在第2次攔截行動後，北約在土耳其中部馬拉特雅（Malatya）地區部署愛國者防禦系統。當地的庫雷吉克（Kurecik）空軍基地設有由美軍操作的北約預警雷達系統，可偵測伊朗飛彈發射。

愛國者為機動式防空系統，用於攔截戰術彈道飛彈、低空巡弋飛彈和飛機。

根據美國陸軍資料，愛國者二型飛彈（PAC-2）對飛機和巡弋飛彈的攔截距離最遠可達70公里，愛國者三型飛彈對彈道飛彈的攔截距離則為20至35公里。

西班牙 北約 巡弋飛彈 以色列 伊朗 美國

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