中東戰火衝擊！日本食品廠宣布停產6款洋芋片 泰國民眾排隊加油

美國、以色列與伊朗爆發戰爭後，荷莫茲海峽遭實質封鎖，影響全球石油供應，日本山芳製菓宣布自3月12日起已停止生產「芥末牛肉（わさビーフ）」等6款主要洋芋片產品；泰國曼谷多地油站則有油品售罄，引發民眾不滿。

山芳製菓位於日本兵庫縣朝來市的工廠，在油炸洋芋片時需使用鍋爐加熱食用油，鍋爐燃料為重油，每周用量約3萬公升。受中東衝突影響，海運受阻導致重油供應困難，迫使工廠部分停擺。目前僅續產部分期間限定產品，已接訂單將陸續出貨。

隨中東衝突的持續，泰國油價調漲，每公升柴油上漲0.5泰銖至30.49泰銖；每公升汽油上漲1泰銖至32泰銖；含20%乙醇的E20混合汽油則下調0.79泰銖，每公升27泰銖。泰國各地加油站出現排隊人潮，民眾紛紛排隊加油，但多家加油站油品仍售罄。

泰國能源部長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）日前表示，泰國國內石油儲備可滿足95日的使用需求，目前相關部門正在加緊協調運輸問題。

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文章授權轉載自《香港01》