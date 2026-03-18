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夜襲德黑蘭！以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

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夜襲德黑蘭！以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
以色列表示已除掉伊朗情報暨安全部長哈蒂柏。圖為哈蒂柏前年5月在德黑蘭出席會議。（美聯社）
以色列表示已除掉伊朗情報暨安全部長哈蒂柏。圖為哈蒂柏前年5月在德黑蘭出席會議。（美聯社）

以色列國防部長卡茲說，以色列17日夜間空襲德黑蘭，擊斃伊朗情報暨安全部長哈蒂柏（Esmail Khatib）。就在前一天，伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼也死於以軍空襲，伊朗誓言復仇。

卡茲18日表示將持續除掉伊朗高層官員。他表示已獲得以色列總理內唐亞胡同意，簡化對伊朗其他領導人採取行動的流程，「我已授權以軍，一旦情資和行動機會出現，不待批准即刻消滅任何伊朗高層」。

目前伊朗尚未證實哈蒂柏死訊。不過，美國有線電視新聞網（CNN）說，繼17日向以色列發射彈道飛彈後，德黑蘭18日再度空襲以色列，矢言為遇害高層復仇。

伊朗軍方發言人阿克拉米尼亞18日說，「我們在這場戰爭中使用以前未曾用過的武器，未來幾天我們會使用更多這類武器」。

【中央社／杜拜18日綜合外電報導】

以色列國防部長卡茲今天宣布，伊朗情報部長哈蒂柏在夜裡的空襲中「遭到殲滅」。

路透社報導，伊朗尚未證實哈蒂柏（EsmailKhatib）死亡的相關報導。

卡茲（Israel Katz）表示，他與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已授權軍方，無需額外批准，針對任何遭到鎖定的伊朗高階官員進行擊殺。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，哈蒂柏於2021年由已故前總統萊希（Ebrahim Raisi）任命為情報部長。

他曾師從多位伊斯蘭高階神職人員研習伊斯蘭教法，包括已故伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。

哈蒂柏曾在情報部以及最高領袖辦公室擔任高階職務。

他於2022年因擔任伊朗情報部長期間涉及「從事針對美國及其盟友的重大惡意網路活動」，遭到美國財政部制裁。

據報導，哈蒂柏於1979年伊斯蘭革命發生後不久的1980年加入伊斯蘭革命衛隊（Islamic RevolutionaryGuard Corps）。

情報 CNN 彈道飛彈 以色列 伊朗 美國 內唐亞胡

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