以色列軍方承認 砲火擊傷聯合國駐黎巴嫩維和人員

以色列軍方今天承認，以軍戰車砲火在3月6日擊中黎巴嫩南部一處聯合國臨時部隊陣地，造成迦納籍維和人員受傷。

一位西方軍事消息人士昨天告訴路透社，聯合國內部調查的初步結果顯示，以色列發動了那次攻擊。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）駐紮於黎國南部，負責監督以黎兩國邊界的敵對行動，而該區域是以色列軍隊與伊朗支持的黎國政治軍事組織「真主黨」（Hezbollah）武裝衝突主要地帶。

以色列軍方在發給路透社的聲明中承認，以軍當時發動砲火攻擊，但是針對真主黨發射的反戰車飛彈做出回應，該飛彈攻勢導致以國部隊人員受傷。

以軍聲明寫道：「近日完成的全面性調查認定，擊中聯合國駐黎巴嫩臨時部隊人員的砲火是以色列國防軍（IDF）部隊誤判所致，他們誤把聯合國駐黎巴嫩臨時部隊視為先前反戰車砲火的源頭。」

聲明還提到：「以色列國防軍遺憾發生此事，並透過合適管道向迦納與聯合國表達歉意。調查結果已經公布於以色列國防軍內部，以防止類似事件再次發生。」

黎巴嫩遭捲入當前中東區域戰事，原因是真主黨向以色列發射火箭，引發以軍的新一輪攻勢。