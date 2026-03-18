荷莫茲海峽「選擇性封鎖」 伊朗允部分船隻通行、維持出口命脈

根據海事與貿易數據平台，自美國和以色列與伊朗開戰以來，約有90艘船隻通過荷莫茲海峽，其中包括油輪；儘管這條水道實際上遭到封鎖，伊朗仍持續出口數以百萬計桶石油。

美聯社報導，海事數據公司勞合商情社（Lloyd'sList Intelligence）指出，通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻中，有許多屬於所謂「影子艦隊」，這些船隻刻意規避西方政府制裁與監管，且可能與伊朗有關。

在各國加強談判後，近期也有與印度及巴基斯坦有關的船隻成功通過荷莫茲海峽。

印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）對「金融時報」說，這兩艘船是在與伊朗談判後得以通行。伊拉克國營通訊社也報導，伊拉克正在與伊朗協商，允許其油輪通過荷莫茲海峽。

隨著原油價格飆升至每桶100美元以上，美國總統川普向盟友與貿易夥伴施壓，要求派遣軍艦護航及重新開放荷莫茲海峽，盼能藉此壓低油價。

自戰爭爆發以來，這條承載全球約1/5原油供應的油氣運輸水道航運幾乎中斷，約20艘船隻在此區域遭遇攻擊。

然而，能源市場情報公司Kpler估算，自3月初以來，伊朗仍成功出口超過1600萬桶石油。鑑於西方制裁與相關風險，中國成為伊朗石油最大買家。

Kpler貿易風險分析師蘇巴西奇（Ana Subasic）表示，伊朗石油出口量展現出「持續的韌性」。

專家指出，伊朗透過掌控這一戰略咽喉要道，不僅從石油銷售中獲利，也「維持了自身的出口命脈」。

據勞合商情社統計，3月1日至3月15日，至少有89艘船隻通過荷莫茲海峽，其中包括16艘油輪；戰前每天約有100至135艘船行經荷莫茲海峽。

勞合商情社指出，其中超過1/5據信與伊朗有關，其餘則包括與中國和希臘相有關的船隻。

根據船舶追蹤網站MarineTraffic先前分析，有些位於或接近荷莫茲海峽的船隻會宣稱自己與中國有關或全是中國船員，以降低遇襲風險。分析師認為，這是利用中國與伊朗關係較為密切的優勢。

專家指出，近期通行情況顯示，荷莫茲海峽並非徹底「關閉」，而是對部分船隻關閉的「選擇性封鎖」，仍允許伊朗出口以及少數非伊朗船隻通行。

荷蘭國際集團（ING）策略師派特森（WarrenPatterson）與曼西（Ewa Manthey）在報告中指出，若伊朗的計畫是「透過推高能源價格來施壓，其允許通過荷莫茲海峽的油輪數量可能非常有限」。