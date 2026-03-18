響應川普護航荷莫茲？日本曾被批「支票外交」首相高市面臨法律限制

日本首相高市早苗18日晚間啟程赴美訪問，恰逢美國總統川普呼籲盟友派遣軍艦護送油輪通過荷莫茲海峽，日本也在被邀之列，再度引發外界關注，奉行和平主義的日本在衝突中究竟能為最親密盟友提供多少支持。以下整理高市政府可採取的有限法律選項，以及可能影響決策的過往案例。

警務行動

日本在第二次世界大戰戰敗後採用美國起草制定的憲法，放棄動用武力解決國際爭端。不過，在這樣的限制下，高市仍可派遣海上自衛隊艦艇執行海外的警務行動。最明確的例子是日本2009年修法後加入索馬利亞外海與亞丁灣的反海盜行動，允許自衛隊保護各國船隻。

在川普提出要求後，防衛大臣小泉進次郎16日向國會表示，「若認定自衛隊有必要採取進一步措施，可以考慮類似的警務行動」。但這一法律框架是為警務而非作戰設計，若套用在日本部隊可能與伊朗等國家行為體直接對抗的行動上，將面臨法律上的困難。

法律門檻更高

日本2015年通過安保法，允許在有限情況下於海外動用武力，象徵戰後和平主義的重大鬆動。但前提是，包括密切安保夥伴遭攻擊在內，必須對日本生存構成威脅，且沒有其他手段可以應對。

這項安保法允許的武力使用範圍比反海盜行動更廣，但啟動的法律門檻也高得多。高市必須主張，若荷莫茲海峽關閉導致能源供應中斷，已構成對日本生存的威脅，但此一主張很可能遭遇政治與民意的強烈反對。此外，這套法律至今從未動用，高市本周也表示，日本將優先透過外交手段為中東局勢降溫。

過往部署

日本過去在中東及周邊地區的行動為高市提供參考，也凸顯東京一向如何在法律範圍內行事。例如，1991年波斯灣戰爭期間，日本選擇提供資金而非派兵，此舉遭美國與其他國家批評為「支票外交」。戰事結束後，日本派遣掃雷艦前往波斯灣，成為自衛隊首次海外部署。

雪梨大學美國研究中心執行長格林（Michael Green）表示，「日本在波灣戰爭中的糟糕應對，至今仍是國民意識中的一道傷痕。因此我認為，高市政府正積極尋找某種方式展現存在。」

2001年：九一一事件後，日本派遣海上自衛隊艦艇前往印度洋，為美國主導的阿富汗行動提供補給支援，任務前後持續8年，但未涉及作戰或護航行動。

2004年：日本派出約600名陸上自衛隊隊員赴伊拉克從事重建工作，並派遣飛機運輸物資與人員。陸自部隊僅能在最後手段下使用武力，且在兩年任務期間由荷蘭與澳洲部隊提供保護。

2019年：美方指控伊朗攻擊油輪後，日本將原本在索馬利亞外海執行反海盜任務的護衛艦與巡邏機改派至阿曼灣、阿拉伯海與亞丁灣蒐集情報，但仍刻意避免進入荷莫茲海峽與波斯灣。

國際法難題

日本同時面臨另一項法律問題：美國的軍事行動是否符合國際法。

根據聯合國憲章，除非獲得聯合國安理會授權，或為自衛抵禦武裝攻擊，否則一般不得使用武力。對長期支持國際法的日本而言，這種不確定性可能進一步限制東京願意採取的行動範圍。法律專家對於美國對伊朗的打擊是否符合上述條件看法不一，高市至今也未表明日本的立場。