快訊

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

暌違3年8個月！周杰倫新專題名稱內幕　竟是「張學友取名」

滿手好牌卻連兩屆「安心亞」！美國進攻失靈讓容錯率降到零

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
以色列18日空襲貝魯特中部巴舒拉一處社區，造成一棟建物幾秒間轟然倒塌，原地消失在大片濃煙之中。圖／擷自@ChaudharyParvez在X的影音
以色列18日空襲貝魯特中部巴舒拉一處社區，造成一棟建物幾秒間轟然倒塌，原地消失在大片濃煙之中。圖／擷自@ChaudharyParvez在X的影音

路透報導，以色列國防軍18日空襲黎巴嫩首都貝魯特，打擊伊朗扶植的武裝團體真主黨，甚至有整棟大樓遇襲後瞬間倒塌，畫面怵目驚心。根據統計，以美聯軍引發導致以色列與真主黨再度交火，至今造成黎巴嫩逾800人喪生，並有超過80萬人流離失所。

黎巴嫩衛生部表示，以軍18日稍早空襲貝魯特造成6人死亡、24人受傷；在黎巴嫩南部與東部，另有至少14人喪生。

社群媒體一段影片可見，以軍空襲貝魯特中部巴舒拉（Bachoura）一處社區，造成一棟建物幾秒間轟然倒塌，園地消失在大片爆炸濃煙之中。紐時指出，以軍過去2周猛轟黎巴嫩，但在此之前尚未出現整棟建築完全倒塌的情況。

以色列與美國2月28日聯手空襲德黑蘭、擊殺伊朗最高領袖哈米尼，真主黨3月2日宣布為哈米尼之死復仇，恢復攻擊以色列，打破2024年11月以來由美國斡旋的以黎停火協議。

以色列17日空襲黎巴嫩首都貝魯特。路透
以色列17日空襲黎巴嫩首都貝魯特。路透

美國 伊朗 真主黨 以色列 黎巴嫩

延伸閱讀

影／伊朗射飛彈雨報復以色列畫面曝！軍方嗆川普「等收驚喜」

以色列北部遭火箭攻擊 以軍空襲黎巴嫩真主黨目標

中東戰火未歇 以色列稱擊斃伊朗安全首長及民兵指揮官

涉向敵國提供情報 伊朗逮500人 控美以聘雇傭兵與間諜

相關新聞

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

路透報導，以色列國防軍18日空襲黎巴嫩首都貝魯特，打擊伊朗扶植的武裝團體真主黨，甚至有整棟大樓遇襲後瞬間倒塌，畫面怵目驚心。根據統計，以美聯軍引發導致以色列與真主黨再度交火，至今造成黎巴嫩逾800人喪生，並有超過80萬人流離失所。

影／內唐亞胡生死成謎？演說驚現「6指」疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

伊朗革命衛隊日前發表聲明表示，將持續追捕以色列總理內唐亞胡，「直到他受到懲罰」，立即引發網路對他去向的揣測。儘管聲明本身並未提供任何內唐亞胡遭到傷害的證據，伊朗官員也未進一步說明，但仍有部分人士解讀為暗示內唐亞胡狀況不明。即使內唐亞胡多次發布影片，仍未能打消相關疑慮，反而進一步放大他已死亡的傳聞。

伊朗新最高領袖拒絕停火！首參與外交會議開1條件才願降溫

路透17日引述伊朗高層官員證實，新任最高領袖穆吉塔巴拒絕停火降溫，表態在美以屈服賠償前，現在並非和平時機。這項提議由其他斡旋國家經伊朗外交部轉達，此舉正值伊朗國安會首長拉里賈尼遇襲身亡之際。

美國想重演越戰就出兵啊！伊朗副外長警告：我們戰鬥多久都可以

伊朗外交部副部長哈提布札德（Saeed Khatibzadeh）在德黑蘭辦公室接受天空新聞獨家訪問時強硬表態指出，伊朗戰鬥多久都可以，目前並未將重心放在外交解決方案上，並警告美國，若派遣地面部隊介入，將面臨另一場越戰。

擊殺哈米尼將引混亂？華郵：以色列誤判 明知伊朗人恐遭屠殺仍催上街

華盛頓郵報17日報導，根據該報查閱的一份國務院電報顯示，儘管以色列公開呼籲發動民眾起義，以色列資深官員私下告訴美國外交官，如果伊朗示威者走上街頭反對政府，他們將會「被屠殺」。

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

以色列軍方17日夜間在伊朗境內發動空襲，鎖定伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，拉里賈尼已在此次以色列空襲中被擊斃，伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）亦證實其死訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。