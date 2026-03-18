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以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光
路透報導，以色列國防軍18日空襲黎巴嫩首都貝魯特，打擊伊朗扶植的武裝團體真主黨，甚至有整棟大樓遇襲後瞬間倒塌，畫面怵目驚心。根據統計，以美聯軍引發導致以色列與真主黨再度交火，至今造成黎巴嫩逾800人喪生，並有超過80萬人流離失所。
黎巴嫩衛生部表示，以軍18日稍早空襲貝魯特造成6人死亡、24人受傷；在黎巴嫩南部與東部，另有至少14人喪生。
社群媒體一段影片可見，以軍空襲貝魯特中部巴舒拉（Bachoura）一處社區，造成一棟建物幾秒間轟然倒塌，園地消失在大片爆炸濃煙之中。紐時指出，以軍過去2周猛轟黎巴嫩，但在此之前尚未出現整棟建築完全倒塌的情況。
以色列與美國2月28日聯手空襲德黑蘭、擊殺伊朗最高領袖哈米尼，真主黨3月2日宣布為哈米尼之死復仇，恢復攻擊以色列，打破2024年11月以來由美國斡旋的以黎停火協議。
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