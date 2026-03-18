快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

暌違3年8個月！周杰倫新專題名稱內幕　竟是「張學友取名」

聽新聞
0:00 / 0:00

埃及外長會見陸中東特使 籲「伊朗必須停止襲擊阿拉伯國家」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美伊戰爭持續，大陸政府中東問題特使翟雋（中）繼續進行穿梭外交，17日在開羅會見埃及外長阿布德拉提（右）。（取自大陸外交部網站）
美伊戰爭持續，大陸政府中東問題特使翟雋（中）繼續進行穿梭外交，17日在開羅會見埃及外長阿布德拉提（右）。（取自大陸外交部網站）

美伊戰爭持續，大陸政府中東問題特使翟雋繼續進行穿梭外交，17日在開羅會見埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）。翟雋表示，戰火進一步蔓延將會造成更大損失，衝擊地區經濟發展和全球能源安全，當務之急是立即停火止戰。阿布德拉提則強調，伊朗必須停止對阿拉伯國家襲擊。

大陸外交部網站18日發布，翟雋17日會見埃及外長阿布德拉提。阿布德拉提表示，當前地區緊張局勢升級帶來嚴重後果，不符合任何一方利益，「伊朗必須停止對阿拉伯國家襲擊」。

阿布德拉提稱，當前戰事不應轉移國際社會對巴勒斯坦問題的關注。有關加薩停火協議以及戰後治理和重建安排應當得到切實有效執行。埃中雙方在地區問題上的立場高度一致，埃方願同中方加強協調配合，共同努力推動地區恢復和平穩定。

翟雋表示，戰火進一步蔓延將會造成更大損失，衝擊地區經濟發展和全球能源安全。當務之急是立即停火止戰，重回通過外交途徑化解爭端的正確軌道。

翟雋說，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，事關中東地區和平穩定和長治久安，絕不能再次被忽視遺忘，加沙戰後安排應同落實「兩國方案」相銜接。中方願同埃方攜手努力，為推動地區緊張局勢早日實現緩和發揮建設性作用。

翟雋17日在開羅還會見了阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）。據中方發布，蓋特表示，伊朗應積極回應國際社會呼籲，停止襲擊海灣阿拉伯國家，確保荷莫茲海峽安全暢通，避免擾亂國際貿易和地區石油出口。

蓋特還說，阿盟讚賞中方勸和促談立場，希望中方繼續發揮積極影響和作用，採取創造性舉措推動有關各方立即停火，重返對話談判正確軌道。

2月底美伊戰爭爆發後，大陸宣布將派中東特使前往斡旋。至今，翟雋已先後訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特與埃及，並與卡達外長通電話。

以色列 伊朗 美國 埃及 阿拉伯國家

延伸閱讀

美伊戰爭持續 中國大陸向伊朗等4國提供緊急人道主義援助

波斯灣國家陷戰略兩難：促美削弱伊朗又憂戰火擴大

要求協助打通荷莫茲海峽 CNN：中方無意願配合

和戰喊話…伊朗：美以空襲 伊拒停火

相關新聞

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

路透報導，以色列國防軍18日空襲黎巴嫩首都貝魯特，打擊伊朗扶植的武裝團體真主黨，甚至有整棟大樓遇襲後瞬間倒塌，畫面怵目驚心。根據統計，以美聯軍引發導致以色列與真主黨再度交火，至今造成黎巴嫩逾800人喪生，並有超過80萬人流離失所。

影／內唐亞胡生死成謎？演說驚現「6指」疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

伊朗革命衛隊日前發表聲明表示，將持續追捕以色列總理內唐亞胡，「直到他受到懲罰」，立即引發網路對他去向的揣測。儘管聲明本身並未提供任何內唐亞胡遭到傷害的證據，伊朗官員也未進一步說明，但仍有部分人士解讀為暗示內唐亞胡狀況不明。即使內唐亞胡多次發布影片，仍未能打消相關疑慮，反而進一步放大他已死亡的傳聞。

伊朗新最高領袖拒絕停火！首參與外交會議開1條件才願降溫

路透17日引述伊朗高層官員證實，新任最高領袖穆吉塔巴拒絕停火降溫，表態在美以屈服賠償前，現在並非和平時機。這項提議由其他斡旋國家經伊朗外交部轉達，此舉正值伊朗國安會首長拉里賈尼遇襲身亡之際。

美國想重演越戰就出兵啊！伊朗副外長警告：我們戰鬥多久都可以

伊朗外交部副部長哈提布札德（Saeed Khatibzadeh）在德黑蘭辦公室接受天空新聞獨家訪問時強硬表態指出，伊朗戰鬥多久都可以，目前並未將重心放在外交解決方案上，並警告美國，若派遣地面部隊介入，將面臨另一場越戰。

擊殺哈米尼將引混亂？華郵：以色列誤判 明知伊朗人恐遭屠殺仍催上街

華盛頓郵報17日報導，根據該報查閱的一份國務院電報顯示，儘管以色列公開呼籲發動民眾起義，以色列資深官員私下告訴美國外交官，如果伊朗示威者走上街頭反對政府，他們將會「被屠殺」。

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

以色列軍方17日夜間在伊朗境內發動空襲，鎖定伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，拉里賈尼已在此次以色列空襲中被擊斃，伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）亦證實其死訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。