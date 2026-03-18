埃及外長會見陸中東特使 籲「伊朗必須停止襲擊阿拉伯國家」

美伊戰爭持續，大陸政府中東問題特使翟雋繼續進行穿梭外交，17日在開羅會見埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）。翟雋表示，戰火進一步蔓延將會造成更大損失，衝擊地區經濟發展和全球能源安全，當務之急是立即停火止戰。阿布德拉提則強調，伊朗必須停止對阿拉伯國家襲擊。

大陸外交部網站18日發布，翟雋17日會見埃及外長阿布德拉提。阿布德拉提表示，當前地區緊張局勢升級帶來嚴重後果，不符合任何一方利益，「伊朗必須停止對阿拉伯國家襲擊」。

阿布德拉提稱，當前戰事不應轉移國際社會對巴勒斯坦問題的關注。有關加薩停火協議以及戰後治理和重建安排應當得到切實有效執行。埃中雙方在地區問題上的立場高度一致，埃方願同中方加強協調配合，共同努力推動地區恢復和平穩定。

翟雋表示，戰火進一步蔓延將會造成更大損失，衝擊地區經濟發展和全球能源安全。當務之急是立即停火止戰，重回通過外交途徑化解爭端的正確軌道。

翟雋說，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，事關中東地區和平穩定和長治久安，絕不能再次被忽視遺忘，加沙戰後安排應同落實「兩國方案」相銜接。中方願同埃方攜手努力，為推動地區緊張局勢早日實現緩和發揮建設性作用。

翟雋17日在開羅還會見了阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特（Ahmed Aboul Gheit）。據中方發布，蓋特表示，伊朗應積極回應國際社會呼籲，停止襲擊海灣阿拉伯國家，確保荷莫茲海峽安全暢通，避免擾亂國際貿易和地區石油出口。

蓋特還說，阿盟讚賞中方勸和促談立場，希望中方繼續發揮積極影響和作用，採取創造性舉措推動有關各方立即停火，重返對話談判正確軌道。

2月底美伊戰爭爆發後，大陸宣布將派中東特使前往斡旋。至今，翟雋已先後訪問沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特與埃及，並與卡達外長通電話。