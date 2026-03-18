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報復安全首長遭以擊斃 伊朗發射集束彈襲特拉維夫

中央社／ 杜拜/特拉維夫18日綜合外電報導

伊朗國營電視台今天報導，伊朗發射搭載集束彈頭的飛彈襲擊以色列特拉維夫（Tel Aviv），稱此舉是為了報復以色列擊斃伊朗安全首長拉里賈尼（Ali Larijani）。

路透社報導，以色列表示，伊朗多次使用集束彈頭，這類武器會在空中分散成多個小型爆炸物，覆蓋範圍廣且難以攔截。

伊朗昨天深夜對人口稠密的特拉維夫發動攻擊造成2人死亡，使以色列在這次戰爭中死亡人數至少達14人。

在伊朗方面，一枚導彈昨晚擊中布什爾（Bushehr）核電廠附近地區，但未造成損害或人員傷亡。伊朗已將此通報國際原子能總署（IAEA）。IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）再次呼籲各方保持最大克制，以避免核事故風險。

伊朗政府昨天證實拉里賈尼遭到擊斃，他是美以發動攻擊以來遭鎖定的伊朗最高層級人物。

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National SecurityCouncil）指出，擔任秘書長的拉里賈尼，他的兒子與副手巴雅特（Alireza Bayat）也在以色列攻擊中喪生。

一名不具名的伊朗高層官員透露，新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）已拒絕經由外交部傳達的「降溫或與美國停火」提議。

這名官員說，穆吉塔巴在上任後首次出席外交政策會議時指出，在美以「屈服、承認失敗並支付賠償」之前，「現在不是談和平的時候」。目前尚不清楚他是否親自出席這次會議。

設於美國的人權行動者新聞通訊社（HRANA）表示，自2月底美以攻擊展開以來，伊朗已有3000多人喪生。伊朗回擊也波及伊拉克、波斯灣各國等。黎巴嫩衛生部表示，自3月2日以來，以色列對黎巴嫩攻擊造成超過900人死亡。

波斯灣阿拉伯國家已面臨超過2000次飛彈與無人機攻擊，目標包括美國外交據點、軍事基地，以及石油設施、港口、機場、船隻與住宅與商業建築，多數攻擊集中在阿拉伯聯合大公國。

沙烏地阿拉伯外交部表示，今晚將在利雅德（Riyadh）召開阿拉伯與伊斯蘭國家外長會議，討論支持區域安全與穩定方式。

美國 阿拉伯國家 以色列 伊朗

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