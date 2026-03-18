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澳洲總理：伊朗擊中駐阿聯酋基地附近 無人受傷
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，伊朗今天擊中澳洲位於阿拉伯聯合大公國的軍事基地附近，所幸無人受傷。
綜合法新社與路透社報導，艾班尼斯告訴記者：「今天上午9時15分，伊朗彈道武器擊中澳洲在阿拉伯聯合大公國的明哈德（Al Minhad）軍事基地附近。」
他補充說：「我可以確認，沒有澳洲人員受傷，所有人都絕對安全。」
艾班尼斯在塔斯馬尼亞州（Tasmania）向記者表示：「由於通往基地的道路遭擊中，引發小火，導致1棟宿舍和1處醫療設施輕微受損。」
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