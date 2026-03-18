澳洲總理：伊朗擊中駐阿聯酋基地附近 無人受傷

伊朗革命衛隊日前發表聲明表示，將持續追捕以色列總理內唐亞胡，「直到他受到懲罰」，立即引發網路對他去向的揣測。儘管聲明本身並未提供任何內唐亞胡遭到傷害的證據，伊朗官員也未進一步說明，但仍有部分人士解讀為暗示內唐亞胡狀況不明。即使內唐亞胡多次發布影片，仍未能打消相關疑慮，反而進一步放大他已死亡的傳聞。

2026-03-18 11:21