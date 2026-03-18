韓國總統秘書室長訪阿聯 確認緊急引進1800萬桶原油

美伊戰火延燒，在全球原油供應緊急情況下，甫以特使身分訪問阿拉伯聯合大公國的總統秘書室長姜勳植今天表示，阿聯已承諾將優先向韓國供應原油，將緊急引進1800萬桶。

根據韓聯社報導，總統秘書室長姜勳植日前以總統李在明戰略經濟合作特使身分，訪問阿拉伯聯合大公國。姜勳植今天在青瓦台表示，阿聯方面已經承諾韓國，不會有任何國家比韓國更早獲得原油供應，韓國在原油供應上最優先。

姜勳植表示，雙方已同意在必要時可緊急採購原油，並確定緊急引進1800萬桶原油。具體來說，將由3艘阿聯籍船舶運送600萬桶原油，6艘韓國籍船舶運送1200萬桶，加上先前已供應的600萬桶，韓國從阿聯引進的原油總量將達2400萬桶。

姜勳植指出，「在原油供應方面最壞的情況已經避免，至少不會出現韓國難以獲得原油供應的情況。」

對於訪問期間是否討論軍事出口問題，姜勳植則回應，「中東地區確實有許多國家對韓國防禦性武器提出需求，但將（原油供應）這個問題與軍事出口持續連結並不適當。」因此未進一步說明。

對於美國是否要求韓國派遣軍艦前往荷莫茲海峽，他表示，美方尚未提出正式要求，目前媒體報導的速度甚至快於行政程序，因此現在並非立即回應的適當時機。

姜勳植也表示，目前在阿聯迅速協助下，當地短期停留的約3500名韓國人中，已有約3000人安全返國，「透過此次訪問再次確認韓國與阿聯在困難時會互相幫助，是真正的朋友，兩國也認為一旦中東局勢恢復正常，雙邊關係將更加密切。」