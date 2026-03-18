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福特號航艦失火近200人吸入濃煙治療 擬暫靠希臘港口

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國官員今天指出，正參與對伊朗作戰的美國航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford），在艦上發生火災後，預計將暫時進港停靠。(路透)
美國官員今天指出，正參與對伊朗作戰的美國航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford），在艦上發生火災後，預計將暫時進港停靠。(路透)

美國官員今天指出，正參與對伊朗作戰的美國航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford），在艦上發生火災後，預計將暫時進港停靠。

路透社報導，美國與伊朗開戰進入第18天之際，這艘美國最新、也是全球最大的航空母艦，目前位於紅海（Red Sea）。這兩名官員表示，「福特號」預計將暫時駛往希臘克里特島（Crete）的索達灣（SoudaBay）。

「福特號」已部署長達9個月，抵達中東前，曾在加勒比海參與對委內瑞拉的行動。長時間部署也引發外界對艦上官兵士氣與戰備狀態的關注。

這些要求匿名的官員表示，目前還不清楚「福特號」將要在克里特島停留多久。

一名官員說，火災發生在艦上主要洗衣區，約有近200名水兵因吸入濃煙接受治療。火勢花了數小時才控制，影響約100個床位。

另有一名軍人因受傷關係被空運離艦接受治療。

「紐約時報」（New York Times）率先報導損害情況，美國戰爭部尚未立即回應置評請求。

當在火災發生時，美軍曾表示，航艦推進系統未受損，整體仍維持全面作戰能力。

「福特號」搭載5000多名官兵，配備75架以上軍機，包括F-18「超級大黃蜂」戰鬥機。「福特號」配備先進雷達系統，可協助空中交通管制與導航。

「福特號」護航艦隊包括提康德羅加級（Ticonderoga-class）飛彈巡洋艦「諾曼第號」（Normandy），以及勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦「哈德納號」（USS Thomas Hudner）、「拉瑪紀號」（Ramage）、「卡尼號」（Carney）與「羅斯福號」（Roosevelt），具備防空、對海與反潛作戰能力。

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