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以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

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美稱癱瘓伊朗飛彈能力 為何還在打？半島電視台揭關鍵

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美、以2月28日聯手空襲伊朗後，德黑蘭持續對區域發動報復性攻擊。圖為伊朗飛彈16日劃過約旦河西岸上空。歐新社
美、以2月28日聯手空襲伊朗後，德黑蘭持續對區域發動報復性攻擊。圖為伊朗飛彈16日劃過約旦河西岸上空。歐新社

美國以色列聯手打擊伊朗軍事設施後，川普政府宣稱已「在功能上摧毀」伊朗彈道飛彈能力，並取得對伊朗空域的全面優勢，且伊朗無人機製造能力遭重創。但戰事進入第三周，伊朗仍持續向卡達、阿聯與以色列發射飛彈與無人機，顯示德黑蘭的反擊能力並未如美方所言枯竭。半島電視台引述專家指出，透過戰術調整與非對稱作戰，伊朗仍維持具威懾力的攻擊能力。

數據顯示，伊朗攻勢確實明顯降溫。戰爭首日曾發射167枚飛彈與541架無人機，但至第15天僅剩4枚飛彈與6架無人機。五角大廈評估，飛彈與無人機攻擊分別下降約90%與86%。以色列軍方並稱已摧毀約290座發射器，占估計總數410至440座的逾六成。

但攻擊並未停止。周一卡達攔截來自伊朗的飛彈，沙烏地阿拉伯、阿聯與巴林紛紛發布警報；阿布達比則有飛彈擊中汽車，造成一人死亡。

既然能力受損，為何仍能持續射擊？美以削弱的是發射能力，而非飛彈庫存。伊朗仍擁有區域最大飛彈儲備，約2,500枚，加上國土廣大、部分發射器隱蔽或轉為機動部署，使其仍具持續攻擊能力。

戰術上，伊朗已由早期密集齊射，轉為零星發射一至兩枚飛彈或無人機，鎖定民用與能源設施，目的在於消耗防空系統並製造心理壓力。學者形容，這屬於「騷擾式攻擊」，軍事效果有限，但足以維持區域緊張。

美國國防大學副教授David Des Roches指出，伊朗國土廣大，部分發射器在戰前已隱藏於非軍事地點，加上多為機動平台，在缺乏地面部隊的情況下難以完全清除。他並表示，目前攻擊減少，主因是伊朗失去大規模齊射能力。

分析認為，德黑蘭正試圖將衝突轉為消耗戰，以低成本武器對抗美以高成本防禦。尤其可大量生產的Shahed無人機，不需複雜發射設施，成為持續施壓的關鍵工具。

德國國際與安全事務研究所專家Hamidreza Azizi分析，德黑蘭試圖將對手拖入消耗戰，並透過分散指揮與機動發射器維持攻擊能力，賭對手防禦系統將先於其攻擊能力耗盡。

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