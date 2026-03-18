聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗新最高領袖拒絕停火！首參與外交會議開1條件才願降溫
路透17日引述伊朗高層官員證實，新任最高領袖穆吉塔巴拒絕停火降溫，表態在美以屈服賠償前，現在並非和平時機。這項提議由其他斡旋國家經伊朗外交部轉達，此舉正值伊朗國安會首長拉里賈尼遇襲身亡之際。
這名官員表示，穆吉塔巴出席上任後首次外交政策會議表態，在「美國與以色列屈服、投降並賠償」之前，現在還不是「和平的正確時機」。該官員並未透露，自從上周接任最高領袖以來尚未在照片或電視上露面的穆吉塔巴，是親自出席或遠端參與這場會議。
此舉正值伊朗證實拉里賈尼遇襲身亡之際，他是伊朗前最高領袖哈米尼心腹。
根據伊朗國營電視台，德黑蘭18日凌晨發射大量集束彈藥空襲以色列特拉維夫，並宣稱是為拉里賈尼報復。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。