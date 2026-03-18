伊朗新最高領袖拒絕停火！首參與外交會議開1條件才願降溫

路透17日引述伊朗高層官員證實，新任最高領袖穆吉塔巴拒絕停火降溫，表態在美以屈服賠償前，現在並非和平時機。這項提議由其他斡旋國家經伊朗外交部轉達，此舉正值伊朗國安會首長拉里賈尼遇襲身亡之際。

這名官員表示，穆吉塔巴出席上任後首次外交政策會議表態，在「美國與以色列屈服、投降並賠償」之前，現在還不是「和平的正確時機」。該官員並未透露，自從上周接任最高領袖以來尚未在照片或電視上露面的穆吉塔巴，是親自出席或遠端參與這場會議。

此舉正值伊朗證實拉里賈尼遇襲身亡之際，他是伊朗前最高領袖哈米尼心腹。

根據伊朗國營電視台，德黑蘭18日凌晨發射大量集束彈藥空襲以色列特拉維夫，並宣稱是為拉里賈尼報復。