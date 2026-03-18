拉里賈尼遭擊斃 伊朗拒降溫中東戰火恐擴大

德黑蘭今天證實，伊朗國家安全首長拉里賈尼（AliLarijani）遭以色列擊斃，這是自美以戰爭爆發首日以來，被鎖定層級最高的官員。

與此同時，一位伊朗高官表示，伊朗新任最高領袖拒絕了由中間國家轉達的緩和局勢提議。

拉里賈尼被廣泛視為伊朗最具權勢的人物之一，也是已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其兒子兼繼任者穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）的心腹。這位安全首長以在統治系統各派系及外交官之間保持務實關係而著稱。

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National SecurityCouncil）證實了他的死亡，委員會表示，拉里賈尼的兒子及其副手巴雅特（Alireza Bayat）也在昨晚的以色列襲擊中喪生。

這些定點暗殺發生在美以對伊朗戰爭持續3週多之際，該衝突迅速演變為區域性戰爭，且沒有任何降溫跡象。

美國總統川普近日多次批評盟國，因為它們對他要求軍事支援以恢復荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）油輪通行的請求反應冷淡。

不具名伊朗高官表示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴已拒絕透過外交管道向伊朗外交部轉達的關於「降低緊張局勢或與美國停火」的提議。

該官員表示，穆吉塔巴在其上任後首次出席外交政策會議時說，在美國與以色列被迫屈服、承認失敗並支付賠償之前，「現在不是談和平的時候」。

該官員未說明這位尚未在媒體公開露面的小哈米尼，是親自還是遠端出席會議。