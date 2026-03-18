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美軍5000磅鑽地彈重擊伊朗沿岸飛彈基地！伊議長突發1句話警告

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一艘印度油輪取得伊朗同意通過荷莫茲海峽，並於17日抵達印度沿岸。法新社
一艘印度油輪取得伊朗同意通過荷莫茲海峽，並於17日抵達印度沿岸。法新社

中東戰事持續升級，美軍中央司令部（CENTCOM）17日晚間證實，已對伊朗位於荷莫茲海峽沿岸的飛彈設施投下多枚5000磅鑽地彈。而就在CENTCOM證實出手前，伊朗國會議長加巴利夫突發文警告，全文僅一句話，「荷莫茲海峽再也不會回到戰前狀態」。

中央司令部在X表示，數小時前「成功對伊朗位於荷莫茲海峽附近沿岸的飛彈設施，投下多枚5000磅重的深層鑽地彈藥」。中央司令部指，這些設施內部署的反艦巡弋飛彈，對穿越海峽的國際航運構成風險。

CNN引述一名美國官員說明，這款炸彈為GBU-72先進型5000磅鑽地彈（Advanced 5K Penetrator），2021年首度由美軍飛機投放，專門打擊地下堅固設施。

美國內華達州內利斯空軍基地（Nellis Air Force Base）2023年在一段社群影片中形容，這款彈藥「和美軍目前擁有的任何裝備都不一樣」。空軍參謀中士薛佛（Zachary Schaeffer）表示：「這是一種GPS導引系統，不是雷射導引，所以無論下雨、放晴還是下雪，它都能命中目標。」

另一方面，伊朗國會議長加巴利夫（ Mohammad Bagher Ghalibaf ）稍早在X發文，全文僅一句話，稱「荷莫茲海峽不會回到戰前狀態」。加巴利夫自2020年擔任伊朗議長至今。

此前不久，伊朗國安會首長拉里賈尼遭以色列空襲身亡。

自戰爭爆發以來，伊朗已實質封鎖荷莫茲海峽，而美國總統川普則難以爭取盟友支持，協助護送船舶穿越可能設下水雷的荷莫茲。

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