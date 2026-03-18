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從國安操盤手到核談判核心 拉里賈尼權力之路

中央社／ 德黑蘭17日綜合外電報導
伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼。（路透檔案照）
伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼。（路透檔案照）

67歲的伊朗政壇大老拉里賈尼證實在德黑蘭郊區探望女兒時，遭美以聯軍空襲身亡。他是伊朗最具權勢的人物之一，長期負責國安戰略布局；在最高領袖哈米尼遇害前，他更是其核心幕僚。

綜合路透社和法新社報導，拉里賈尼（AliLarijani）之死，對伊朗無疑是重大打擊。不到3週前，伊朗前任最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）在美國以色列聯手的空襲中喪生，引爆中東戰火。

與哈米尼交情深厚的拉里賈尼，在隨後的戰爭中帶領伊朗進行報復行動。

大西洋中東論壇（Atlantic Middle East Forum）共同創辦人哈爾法（David Khalfa）形容拉里賈尼「基本上是政權存續、區域政策以及國防策略的主導人物」，也就是說，「下達指令的是最高領袖，但真正執行的是他。他就是得力左右手」。

拉里賈尼出身宗教世家，生於伊拉克什葉派聖城納加夫（Najaf），童年隨家人返回伊朗。他1979年革命後加入革命衛隊（Revolutionary Guard），曾在兩伊戰爭中擔任指揮官。戰後歷任文化部長、國家廣播電視台負責人，並於2008年至2020年間擔任國會議長。

他多次出任最高國家安全委員會要職，並於2005至2007年間擔任首席核談判代表，主張伊朗擁有鈾濃縮權利。他曾將西方要求其放棄相關計畫的條件，喻為「用珍珠換糖果」。

他在對外談判中展現務實風格，能與西方建立溝通管道，同時也負責對內傳達最高領袖立場，透過媒體與公開發言說明政策方向，但始終堅定維護神權體制與最高領袖權威。

儘管在外交上相對溫和，他仍被控在今年1月血腥鎮壓國內大規模示威中扮演核心角色，導致數千人死亡。美國因此於上個月對他祭出制裁。

在對外關係方面，拉里賈尼負責推動與俄羅斯及中國建立長遠關係，以抗衡美國壓力。他所推動的核政策，試圖在不引發軍事衝突的情況下，在國際規範邊緣發展核能力。

不過，隨著美以空襲行動展開，這一路線最終未能避免衝突，也凸顯其政策的侷限。

分析指出，拉里賈尼之死不僅象徵伊朗一名關鍵政治掮客的殞落，也反映在最高領袖哈米尼身亡後，軍方勢力擴張、政治人物影響力可能逐步下滑的權力轉變。

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