荷莫茲海峽戰時管制 伊朗僅放行友好國家船隻通航

由於中東爆發戰爭，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭伊朗封鎖。追蹤數據顯示，伊朗正在挑選友好國家的船隻通過這條關鍵貿易航道。

法新社報導，美國與以色列自2月28日對伊朗發動攻擊以來，伊朗軍方已封鎖荷莫茲海峽。在和平時期，全球約五分之一的石油與液化天然氣會經此通航，而戰爭爆發後，已傳出有船隻遭到致命攻擊。

海事情報公司Windward今天分析指出，至少有五艘船在3月15日與16日經由伊朗水域駛出荷莫茲海峽。

報告指出，「伊朗的選擇性封鎖已演變為允許盟友與支持者通航」，並稱「愈來愈多證據顯示，伊朗正在對海峽實施基於許可的過境與管控」。

摩根大通銀行（JPMorgan bank）大宗商品分析師卡內瓦（Natasha Kaneva）分析說，在過去兩天內，至少有四艘船經由靠近伊朗海岸的拉熱克島-格什姆島航道（Larak-Qeshm Channel）駛離海峽。

她在報告中指出：「這並非船隻的標準航線，可能反映出一種用於確認船隻所有權與貨物的程序，讓不隸屬於美國或其盟友的船隻通航。」

這些船隻包括散裝船，以及一艘懸掛巴基斯坦旗幟的Karachi號油輪。

船舶追蹤網站MarineTraffic今天表示，Karachi號在通過荷莫茲海峽時開啟自動應答器系統，然而多數船隻為了避免成為攻擊目標，通常會關閉自動應答器系統。

卡內瓦說，經荷莫茲海峽運輸的大部分原油是運往亞洲，主要是中國。

多個國家已與伊朗展開談判，以確保所屬船隻能夠通航；美國則敦促盟友為這個區域的航運提供軍事保護。

兩艘懸掛印度旗幟、載運液化石油氣的油輪上週末成功穿越海峽並抵達印度港口，在此之前，兩國官員曾表示進行會談。

土耳其交通部長烏拉爾奧盧（Abdulkadir Uraloglu）上週指出，一艘土耳其船隻也在獲得伊朗許可後成功通過荷莫茲海峽。