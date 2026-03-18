快訊

經典賽／不斷更新！3局上委內瑞拉靠暴投+高飛犧牲打 1：0領先美國

毒駕奪命！三寶媽出殯網掀怒火 妹泣：判重刑、求修法

方志友11年婚姻撐不下去！遭爆要離婚楊銘威「只差簽字」

聽新聞
0:00 / 0:00

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼2020年2月16日以國會議長身分，在敘利亞大馬士革出席記者會。路透
伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼2020年2月16日以國會議長身分，在敘利亞大馬士革出席記者會。路透

以色列軍方17日夜間在伊朗境內發動空襲，鎖定伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，拉里賈尼已在此次以色列空襲中被擊斃，伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）亦證實其死訊。

路透報導，法爾斯通訊社指出，67歲的拉里賈尼當時正在德黑蘭郊區東側一處住宅探望女兒，期間遭美國與以色列的空襲擊中身亡。

拉里賈尼為伊朗資深政治人物，被視為精明務實，但始終堅決捍衛伊朗神權體制，是伊斯蘭共和國最具權勢的人物之一，也是安全政策的重要設計者，長期擔任前最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的親密顧問。哈米尼已於上月空襲中身亡。

作為哈米尼時代的核心圈人物，拉里賈尼的職責橫跨多個關鍵領域，包括與西方進行重要核談判、維繫德黑蘭的區域關係，以及處理國內動盪與鎮壓行動。儘管他始終堅定支持哈米尼的絕對統治，在政策路線上卻較其他強硬派更為謹慎，有時願意透過外交手段推進伊朗目標，並以較溫和的言詞回應國內反對聲音。

然而，儘管被視為相對溫和派，拉里賈尼據稱在今年1月對大規模抗議的血腥鎮壓中扮演關鍵角色。該次鎮壓造成數千名抗議者死亡，並導致華府於上月對其實施制裁。

半島電視台資深政治分析師比沙拉（Marwan Bishara）指出，以色列持續鎖定包括政治人物在內的伊朗高層領導人，並非戰爭中的常見做法，直言以色列正「把這場戰爭變成一個暗殺產業」。

他表示：「在戰爭中，不會從殺害政治領導人開始，包括民選領導人。這種暗殺計畫帶有幫派性質，是恐怖主義行為，並非戰爭常態。」他並指出，每當有領導人遭擊殺，伊朗方面都會反覆強調體制依然穩固，單一領導人的死亡不會導致體制崩潰。

不過，比沙拉也認為，這種說法在很大程度上或許成立，但「量變會引發質變」，亦即每一次額外的擊殺或暗殺，都可能進一步侵蝕統治體系。

恐怖主義 國家安全 戰爭 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

以色列稱擊斃伊朗國安首長拉里賈尼 德黑蘭證實死訊

暗夜空襲 以稱擊殺伊朗國安首長拉里賈尼

以軍宣稱擊殺拉里賈尼 紐時：伊朗軍方將更加掌控統治體系

中東戰火未歇 以色列稱擊斃伊朗安全首長及民兵指揮官

相關新聞

擊殺哈米尼將引混亂？華郵：以色列誤判 明知伊朗人恐遭屠殺仍催上街

華盛頓郵報17日報導，根據該報查閱的一份國務院電報顯示，儘管以色列公開呼籲發動民眾起義，以色列資深官員私下告訴美國外交官，如果伊朗示威者走上街頭反對政府，他們將會「被屠殺」。

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

以色列軍方17日夜間在伊朗境內發動空襲，鎖定伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，拉里賈尼已在此次以色列空襲中被擊斃，伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）亦證實其死訊。

開戰首艘！避荷莫茲海峽風險 陸超級油輪繞道紅海運油

美國總統川普施壓中國協助疏通荷莫茲海峽，但北京當局反應冷淡。大陸財新網報導，十六日凌晨大陸招商輪船旗下超級油輪（ＶＬＣＣ）「凱景」號已成功穿越紅海曼德海峽，其裝載二二○萬桶（卅萬噸）原油預計四月初運抵福建湄洲灣港。這是美以伊開戰後，首艘中資ＶＬＣＣ運回中東地區的石油。

暗夜空襲 以稱擊殺伊朗國安首長拉里賈尼

以色列國防部長卡茲十七日聲稱，被視為伊朗實際領袖的國家安全委員會首長拉里賈尼，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下民兵組織「巴斯杰」領袖蘇雷曼尼，均在前一晚遭擊殺。

伊朗新任領袖穆吉塔巴上位 真實版權力遊戲

紐約時報十六日報導，多名伊朗高層、教士與革命衛隊成員披露，穆吉塔巴原先根本不在接班名單內，因革命衛隊力挺才在祕密會議中勝出；異議者搬出哈米尼反對世襲的書面遺囑試圖翻案，仍遭軍系強硬派壓下，由穆吉塔巴坐上最高領袖大位。紐時形容，整個過程一場宛如影集「權力遊戲」在德黑蘭政權內部真實上演。

督戰不出國 川普擬延1個月訪陸

美國總統川普原定三月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平會面，不過川普十六日表示，由於美國正在打仗，他傾向留在國內，美方已向中國請求延期一個月訪問北京。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。