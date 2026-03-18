快訊

經典賽／不斷更新！3局上委內瑞拉靠暴投+高飛犧牲打 1：0領先美國

毒駕奪命！三寶媽出殯網掀怒火 妹泣：判重刑、求修法

方志友11年婚姻撐不下去！遭爆要離婚楊銘威「只差簽字」

聽新聞
0:00 / 0:00

馬克宏：法國非衝突當事方 不參與打通荷莫茲海峽

中央社／ 巴黎17日專電
法國總統馬克宏。(歐新社)
法國總統馬克宏。(歐新社)

美國以色列伊朗的戰事邁入第3週，法國總統馬克宏今天說，不參與打通荷莫茲海峽的行動，但情勢緩和後可參與護送船隻。媒體分析，基於地理等因素，護航行動非常複雜，需要海空密切協調。

馬克宏（Emmanuel Macron）下午召開國家安全暨國防會議時說，法國不是這場衝突的當事方，因此在當前脈絡下，不會參與打通荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的行動。

但他補充說，一旦情勢緩和下來，法國隨時可與其他國家共同承擔護航的責任；他同時強調，這也需要與包括伊朗在內的國家討論。

美國與以色列上月底聯手攻擊伊朗，伊朗展開反擊，並封鎖其南方的荷莫茲海峽，這是全球約20%的石油和液化天然氣運輸的關鍵水道，美國總統川普日前呼籲各國派艦協助確保暢通。

但歐洲國家稍早表明，這場戰爭無關北大西洋公約組織（NATO），在當前情況下，不會協助美國。川普表示，他對這些國家的反應「並不覺得訝異」，且美國在重創伊朗軍隊後，也「不再需要」北約協助。

法國快訊週刊（L’Express）報導，自戰爭爆發以來，伊朗在波斯灣地區至少攻擊18艘船，航運不確定性導致布倫特原油價格飆破每桶100美元，引發全球經濟憂慮；然而護航行動非常複雜，需要海空密切協調，以保護油輪、商船和軍艦自身。

地理上，伊朗占據有利位置，荷莫茲海峽最窄處有33公里寬，但雙向交通的深水航道總寬度僅2海里（約4公里），因此可航行空間很有限，尤其是對大型油輪來說。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）海軍事務兼任研究員派克（Jennifer Parker）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，這限制了油輪或護航艦的操作空間，護航艦須有足夠空間在油輪周圍活動才有辦法射擊來襲目標，例如空中或海上無人機及飛彈。

此外，伊朗的武器部署地點周圍有山環繞，距離海峽很近，伊朗可從高處攻擊船隻，而護航部隊從發現威脅到做出反應的時間很短；也有專家認為，伊朗可能在小型漁船或遊艇上部署無人機、飛彈和水雷。

快訊週刊文章指出，美國可利用空中或地面部隊減輕護航任務面臨的威脅，但這會引發其他問題，例如地面部隊大量傷亡。此外，在荷莫茲海峽探測及摧毀水雷，也不是美國可獨自應付的問題。

馬克宏3月9日提議召集有意願的國家組建聯盟，執行「純粹防禦性」任務。法國軍方13日也證實正在商量一項國際聯合任務，可能待局勢穩定後啟動。

世界報（Le Monde）報導，在這個聯盟框架下，法國正與其他歐洲國家及非歐洲國家討論，包括波斯灣國家和印度。印度外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）昨天於布魯塞爾與歐盟27個成員國的外交部長共進午餐；歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）證實眾人討論了海上航行自由議題。

北約 荷莫茲海峽 原油價格 以色列 伊朗 美國 法國 馬克宏

延伸閱讀

川普批盟國拒參與伊朗戰事愚蠢 稱美不再需要協助

「熱情很重要」川普呼籲各國護航荷莫茲碰釘子

這非我們的戰爭 英歐群起對川普要求派艦說不

呼籲各國援助解封荷莫茲海峽 川普：熱不熱情很重要

相關新聞

擊殺哈米尼將引混亂？華郵：以色列誤判 明知伊朗人恐遭屠殺仍催上街

華盛頓郵報17日報導，根據該報查閱的一份國務院電報顯示，儘管以色列公開呼籲發動民眾起義，以色列資深官員私下告訴美國外交官，如果伊朗示威者走上街頭反對政府，他們將會「被屠殺」。

以色列「斬首」伊朗國安首長拉里賈尼 專家：這場戰爭正變成暗殺產業

以色列軍方17日夜間在伊朗境內發動空襲，鎖定伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）表示，拉里賈尼已在此次以色列空襲中被擊斃，伊朗半官方的法爾斯通訊社（Fars）亦證實其死訊。

開戰首艘！避荷莫茲海峽風險 陸超級油輪繞道紅海運油

美國總統川普施壓中國協助疏通荷莫茲海峽，但北京當局反應冷淡。大陸財新網報導，十六日凌晨大陸招商輪船旗下超級油輪（ＶＬＣＣ）「凱景」號已成功穿越紅海曼德海峽，其裝載二二○萬桶（卅萬噸）原油預計四月初運抵福建湄洲灣港。這是美以伊開戰後，首艘中資ＶＬＣＣ運回中東地區的石油。

暗夜空襲 以稱擊殺伊朗國安首長拉里賈尼

以色列國防部長卡茲十七日聲稱，被視為伊朗實際領袖的國家安全委員會首長拉里賈尼，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下民兵組織「巴斯杰」領袖蘇雷曼尼，均在前一晚遭擊殺。

伊朗新任領袖穆吉塔巴上位 真實版權力遊戲

紐約時報十六日報導，多名伊朗高層、教士與革命衛隊成員披露，穆吉塔巴原先根本不在接班名單內，因革命衛隊力挺才在祕密會議中勝出；異議者搬出哈米尼反對世襲的書面遺囑試圖翻案，仍遭軍系強硬派壓下，由穆吉塔巴坐上最高領袖大位。紐時形容，整個過程一場宛如影集「權力遊戲」在德黑蘭政權內部真實上演。

督戰不出國 川普擬延1個月訪陸

美國總統川普原定三月底出發訪問北京，與中國國家主席習近平會面，不過川普十六日表示，由於美國正在打仗，他傾向留在國內，美方已向中國請求延期一個月訪問北京。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。