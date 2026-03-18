馬克宏：法國非衝突當事方 不參與打通荷莫茲海峽

美國與以色列對伊朗的戰事邁入第3週，法國總統馬克宏今天說，不參與打通荷莫茲海峽的行動，但情勢緩和後可參與護送船隻。媒體分析，基於地理等因素，護航行動非常複雜，需要海空密切協調。

馬克宏（Emmanuel Macron）下午召開國家安全暨國防會議時說，法國不是這場衝突的當事方，因此在當前脈絡下，不會參與打通荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的行動。

但他補充說，一旦情勢緩和下來，法國隨時可與其他國家共同承擔護航的責任；他同時強調，這也需要與包括伊朗在內的國家討論。

美國與以色列上月底聯手攻擊伊朗，伊朗展開反擊，並封鎖其南方的荷莫茲海峽，這是全球約20%的石油和液化天然氣運輸的關鍵水道，美國總統川普日前呼籲各國派艦協助確保暢通。

但歐洲國家稍早表明，這場戰爭無關北大西洋公約組織（NATO），在當前情況下，不會協助美國。川普表示，他對這些國家的反應「並不覺得訝異」，且美國在重創伊朗軍隊後，也「不再需要」北約協助。

法國快訊週刊（L’Express）報導，自戰爭爆發以來，伊朗在波斯灣地區至少攻擊18艘船，航運不確定性導致布倫特原油價格飆破每桶100美元，引發全球經濟憂慮；然而護航行動非常複雜，需要海空密切協調，以保護油輪、商船和軍艦自身。

地理上，伊朗占據有利位置，荷莫茲海峽最窄處有33公里寬，但雙向交通的深水航道總寬度僅2海里（約4公里），因此可航行空間很有限，尤其是對大型油輪來說。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）海軍事務兼任研究員派克（Jennifer Parker）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，這限制了油輪或護航艦的操作空間，護航艦須有足夠空間在油輪周圍活動才有辦法射擊來襲目標，例如空中或海上無人機及飛彈。

此外，伊朗的武器部署地點周圍有山環繞，距離海峽很近，伊朗可從高處攻擊船隻，而護航部隊從發現威脅到做出反應的時間很短；也有專家認為，伊朗可能在小型漁船或遊艇上部署無人機、飛彈和水雷。

快訊週刊文章指出，美國可利用空中或地面部隊減輕護航任務面臨的威脅，但這會引發其他問題，例如地面部隊大量傷亡。此外，在荷莫茲海峽探測及摧毀水雷，也不是美國可獨自應付的問題。

馬克宏3月9日提議召集有意願的國家組建聯盟，執行「純粹防禦性」任務。法國軍方13日也證實正在商量一項國際聯合任務，可能待局勢穩定後啟動。

世界報（Le Monde）報導，在這個聯盟框架下，法國正與其他歐洲國家及非歐洲國家討論，包括波斯灣國家和印度。印度外交部長蘇杰生（SubrahmanyamJaishankar）昨天於布魯塞爾與歐盟27個成員國的外交部長共進午餐；歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）證實眾人討論了海上航行自由議題。